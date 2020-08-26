Akdeniz’de asfalt çalışmaları sürüyor
AKDENİZ BELEDİYESİ TEKNİK HİZMET BİRİMLERİNİN, İLÇEYE BAĞLI TÜM MAHALLELERDE İHTİYAÇ DUYULAN VE EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN HİZMET VE ÇALIŞMALARI YERİNE GETİRDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Akdeniz Belediyesi teknik hizmet birimlerinin, ilçeye bağlı tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan ve eksikliği hissedilen hizmet ve çalışmaları yerine getirdiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, kırsal veya merkez ayırımı yapmadan, ihtiyaç duyan tüm mahallelerde asfalt yama, tarım yolu açma, baypas serimi, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme, hız kesici kasis yapımı aralıksız devam ediyor. Kesintisiz süren ve ilçenin çehresini değiştiren hizmetler kapsamında, iş makineleri yardımıyla Anadolu Mahallesi’nde yeni bir yol açarak üreticiler başta olmak üzere bölge sakinlerinin ürünlerinin nakliye ve ulaşımını kolaylaştıran ekipler, Yanpar Mahallesi’nde de arazi yollarına baypas serimi gerçekleştirip ulaşımı rahatlattı.
Öte yandan bir diğer ekip ise Çankaya Mahallesi’nde zarar gören kaldırım karolarının tamiratını yaparken, Şevket Sümer Mahallesi’nde de hem asfalt yama hem de kilit taşı tamiratına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Diğer yandan Kültür Mahallesi Çamlıbel civarında karo çalışması yapan ekipler, Üçocak Mahallesi Anadolu İmam Hatip lisesinin sıva çalışmasını da tamamladı. Fen işlerine bağlı bir diğer ekip ise Nusratiye Mahallesi Cengiz Topel Ortaokulu önüne hız kesici kasislerin montajını yaparken, Çankaya Mahallesi Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi çevresine de güvenlik amaçlı teller örüldü.
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