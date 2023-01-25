Akdeniz’de asfalt atağı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Güneş Mahallesi’nde insan ve araç trafiği açısından en hareketli yerlerden olan 5821 sokakta başlayan sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ve esnafa verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyen Gültak, “Vatandaşlarımızın, bölgede faaliyet gösteren yüzlerce esnafımızın ve özellikle de her gün sokağı kullanan minibüs şoförlerinin uzun bir süredir yaşadığı çileye artık son veriyoruz” dedi.

Birçok ağır iş makinesinin desteğiyle Güneş Mahallesi’nde aralıksız devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmasını inceleyen Gültak, beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar ve Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi ile birlikte esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalleyi ziyareti esnasında Başkan Gültak, bir kahvede oturan vatandaşların davetini de kırmadı, onlarla birlikte masaya oturup okey oynadı, ikram edilen çayı içti.

“Vatandaşlarımızın yaşadığı çileye son veriyoruz”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Gültak, Güneş Mahallesi’nde ana arter olarak 2 sokağın bulunduğunu belirterek, “Mahallemizde 5821 sokak da dolmuşların en çok geçtiği, vatandaşımız ve esnafımızın yoğun olduğu cadde gibi bir sokak. Altyapısı sağlam olmadığı için ve yağmur suyu giderlerinin olmamasından kaynaklı geçmişte yapılan kilitli parke taşları çökmüş, yol çok kötü bir duruma gelmişti” diye konuştu.

“Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz”

Başkan Gültak, fen işleri ekipleri tarafından ilk olarak yer yer kırılan, çöken ve tümseğe dönüşen parke taşlarının kaldırıldığını belirterek, “Zemini sağlamlaştırdıktan sonra da sokağa sıcak asfalt döküyoruz. Bölgede en yoğun kullanılan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki sokağımız çok kaliteli bir sıcak asfalta kavuştu. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Güneş Mahallesi’ne hayırlı olsun. Bu çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek. Her şeye rağmen sıcak asfaltı dökeceğiz” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Diğer yandan, uzun bir süredir çilesini çektikleri sokakta başlayan yenileme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi, mahalle sakinleri ve sokak üzerinde faaliyet gösteren esnaf ile minibüs şoförleri, yolun durumundan kaynaklı yıllardır yaşadıkları sıkıntı ve sorunu çözüme kavuşturan Başkan Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti.

Yoğun şikayetlerden biriydi

Güneş Mahallesi esnaf ve vatandaş ziyareti sırasında Başkan Gültak’ın karşılaştığı en yoğun şikayetlerden birisi, 5821 numaralı sokakla ilgiliydi. Gerek minibüslerin güzergahı olması, gerekse araç ve yaya trafiği açısından bir sokaktan daha çok caddeyi andıran bölgede yer yer çökmeler, tümsek ve yarıklar oluşmuş, bu nedenle de vatandaşlar, araç sürücüleri ve esnaf zor anlar yaşıyordu.