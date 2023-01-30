Akdeniz Sanat Galerisine yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte tamamen restore ederek ’Akdeniz Sanat Galerisi’ adıyla geleceğe yeniden kazandırdığı tarihi Mersin Evinde açılan karma sergi yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Belediyesi’nin, 123 yaşında olduğu bilinen Tarihi Muhakemat Binasında gerçekleştirdiği yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yaklaşık iki hafta önce açılışını gerçekleştirdiği Akdeniz Sanat Galerisine sanatseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Asırlık binada açılan ve sadece iki hafta içinde her yaş ve kesimden yüzlerce kişinin ziyaret ettiği karma sergiyi, son olarak Mersin Üniversitesi Felsefe Topluluğu öğrencileri ve yabancı konuklar gezdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet verecek binayı gezen sanatseverler, Mersin, Adana ve Tarsus’tan 28 sanatçının toplam 52 eserinin beğeniye sunulduğu sergiyi inceledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İz Bırakanlar Müzesinden sonra kendi haline bırakılan tarihi bir Mersin Evini daha geleceğe ve Mersinlilere yeniden kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yenilenen yüzüyle sanatseverleri ağırlayan Tarihi Muhakemat Binasında açılan ve birbirinden özel 52 eserin beğeniye sunulduğu sergiye gösterilen ilginin, ne kadar doğru bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu ifade eden Gültak, 10 Şubat 2023 tarihine kadar açık kalacak karma sergiye tüm Mersinlileri ve sanat çevrelerini davet etti.