Akdeniz rengarenk çiçeklerle donatılacak

Yılda ortalama 500 binden fazla bitki ve çiçeğin üretildiği Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında, rengarenk çiçekler toprakla buluşmayı bekliyor.

Akdeniz’in yeşil alanlarını artırmak ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, üretim noktasında önemli yol kat etti. Dikimi gerçekleştirilen birçok ürünün fidelerinin üretimini sağlayan ekipler, vatandaşların kışın da baharı yaşaması için çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mustafa Gültak’ın üretim odaklı çalışma anlayışı ile kendi çiçeklerini üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında yetiştirilen kışlık çiçekler toprakla buluşmaya hazırlanıyor. Belediye böylece hem tasarruf ediyor hem de bütçeye önemli katkı sağlamış oluyor.

"3 ayda toplam 48 bin adet çiçek üretildi"

Akdeniz Belediyesi seralarında şebboy, petunya, çin karanfili, hercai menekşe, süs lahanaları, papatya, begonvil gibi çiçeklerin üretiminin gerçekleştiğini kaydeden Başkan Mustafa Gültak, “Tamamı ekip arkadaşlarımızın katkısıyla 3 ayda toplam 48 bin adet çiçek üretimi yapıldı. Elde edilen çiçeklerimizi kamu kurumları ve parklarımız başta olmak üzere muhtelif yerlerde değerlendiriyoruz” dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Kentin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirildiği seralarda çeşitli türden binlerce kışlık ve yazlık çiçek yetiştirdiklerine vurgu yapan Gültak, “Böylelikle mevsimlere göre dayanıklılık içeren çiçekler ile Akdeniz’e estetik görünüm kazandırmayı amaçlıyoruz. Seralarımızda önümüzdeki süreçte 80 bin adet kadife, portakal nergisi, balık ağzı, kirli hanım, ceylan gözü gibi ürünleri de yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.