Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde finanse edilen ve Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen “Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri” projesinin 2. grup başvuruları başladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 yılı SOGEP çerçevesinde Akdeniz Belediyesi koordinatörlüğünde, Mersin Üniversitesi, Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri 2. grup başvuruları başladı. Proje çerçevesinde, 18-29 yaş aralığındaki 24 meslek ve staj dışındaki gence uygulamalı mesleki yeterlilik eğitimleri verilecek. Gençlerin geniş bir portföylere sahip olmaları ve bu alanda deneyim kazanmalarının hedeflendiği eğitimlerin sonunda, gençlerin yüzde 20’si istihdam k

Düzenlenecek kurslarda, 20 Haziran-1 Aralık 2022 tarihleri arasında hafta içi her gün Autocad ve 3Ds Max Atölyesinde bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli 2B çizim, teknik resim, bilgisayar destekli 3B tasarım, 3Ds Max, bilgisayar destekli analiz geliştirme, solidworks simulation, girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek. 13 Haziran-9 Kasım tarihleri arasında ise Ön Muhasebe Atölyesinde bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli muhasebe, muhasebede SQL tabanlı program kullanma, ETASQLS geliştirme, girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yine hafta içi her gün verilecek.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimlerden 18-29 yaş aralığında en az lise mezunu olanlar, açık öğretim hariç öğrenci olmayanlar ve çalışmayanlar yararlanabilecek. Kontenjanın ikisinin engelli gençlere ayrılacağı eğitimde, Akdeniz ilçesinde yaşayanlar da öncelikli olacak.

İlk yüzde 20’lik dilime girenlere istihdam garantisi

Başvuru tarihi itibari ile yapılan ikametgah değişikliklerinin öncelik olarak kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, kursiyerlere eğitim modülleri bitiminde ve eğitimin sonunda yapılacak genel sınavların sonuçlarına göre ilk yüzde 20’lik dilime girenlerin istihdamlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

30 Mayıs’ta sona erecek başvuruların ardından adaylar 6-9 Haziran tarihleri arasında mülakata çağrılacak. Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi de 10 Haziran’da Akdeniz Belediyesinin resmi web sitesinden duyurulacak.