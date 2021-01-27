Akdeniz Kaymakamlığından mevsimlik işçilere yardım eli

MERSİN (İHA) – Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, kentte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yardım eli uzatarak, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıttı. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, “Mevsimlik işçilerimiz yalnız değildir; desteklerimiz sürecek” dedi.

Akdeniz Kaymakamlığı, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesinde çadırlarda yaşayan, aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da olduğu mevsimlik işçilere yardım eli uzattı. Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına bağlı ekipler 125 hijyen paketi ile 125 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirirken, mevsimlik işçiler ve aileleri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Mevsimlik işçilerimize desteğimiz sürecektir”

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, verilen destekle ilgili yaptığı açıklamada, “Çadırda yaşayan tarım işçilerimize gerek korona virüs salgını öncesi gerekse salgın sürecinde gıda ve hijyen paketleri dağıttık. Bizler hem kış dönemi olması vesilesiyle hem de salgından dolayı zor şartlarda kalmamaları adına desteğimizi sürdürüp yanlarında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Son olarak mevsimlik tarım işçilerine 125 hijyen paketi ile 125 gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirten Pamuk, “Yardım kolilerinin içinde el sabunu ve kolonyadan oluşan ürünler ile temel gıda ürünleri bulunuyor. Bu bağlamda işçilerimizin ailelerini de dahil edersek 500’ün üstünde insanımıza faydamızın dokunduğunu söyleyebilirim. Burada asıl önemli olan bu zorlu şartlarda tarım işçilerimizin ve ailelerinin mağduriyetlerini minimuma indirmek ve giderebilmektir. İşçilerimizin yalnız olmadığının altını çizmekte yarar var. Bizler elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Desteklerimiz her daim sürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.