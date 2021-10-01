Akdeniz, Karaduvar Balık Festivali’ne hazırlanıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ilki 2019 yılı Aralık ayında düzenlenen ’Karaduvar Balık Festivali’nin ikincisinin, bu yıl 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaduvar sahilinde İrem Derici ve Ece Seçkin gibi ünlü sanatçıların sahne alıp konser vereceği renkli, eğlenceli ve doyurucu festivalde ziyaretçiler, Dr. Ender Saraç ile sardalya ve sağlık üzerine söyleşi yapma fırsatı da bulacak. Çeşitli gösteri ve ödüllü yarışmalar ile küçük çocuklar için eğlenceli aktivite alanları kurulacak festivalde, ücretsiz sardalya-ekmek ziyafeti de verilecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, balık festivali hakkında mahalle sakinleri ve esnafları bilgilendirmek, ayrıca fikir ve önerileri dinlemek amacıyla Karaduvar Mahallesi’ni ziyaret etti. Gültak, korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali’ni, bu yıl daha büyük katılım ve coşkuyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

“7’den 70’e tüm Mersinlileri Balık Festivalimize bekliyoruz”

Başkan Gültak, gelecek hafta sonu başlayıp 2 gün sürecek renkli etkinliklere tüm Mersinlileri davet ederek; “İlkini 2019 yılı Aralık ayı sonunda düzenlediğimiz Karaduvar Balık Festivali’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştiriyoruz. Tabi heyecanlı ve mutluyuz. Nihai hedefimiz, Karaduvar’ı ülkemizin en önemli balıkçı kasabalarından biri haline getirmek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla hazırladığımız festivalde, Mersinliler ve dışarıdan gelen konuklarımız, sardalye-ekmek lezzeti, müzik ve eğlence ile buluşacak. Balık festivalimizin ilk günü sanatçımız İrem Derici, ikinci günü ise Ece Seçkin sahne alacak. Vatandaşlarımız Dr. Ender Saraç ile sağlık üzerine söyleşi fırsatı da yakalayacak. Festivalimize katılan konuklara 2 gün boyunca sardalya-ekmek ikramımız olacak. 7’den 70’e Mersinli hemşerilerimizi eğlenceye ve ziyafete davet ediyorum” dedi.