Akdeniz ilçesinde günde 400 ton çöp toplanıyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde günde 400 ton çöp toplanarak bertaraf tesisine taşındığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde her gün yaklaşık 400 ton çöpü araçlar yardımıyla toplayıp atık bertaraf tesisine taşıyor. Müdürlüğe bağlı mobil temizlik ekipleri de kırsal mahallelerin sokaklarını belli aralıklarla temizliyor.

Eskiyen konteynırlar yenisiyle değiştiriliyor

Ekipler, miadını doldurmuş veya zaman içinde zarar görüp deforme olmuş çöp konteynırlarını da yenileriyle değiştirirken, konteyner dezenfektanı için tasarlanan araç yardımıyla da belirli periyotlarda sokaklarda bulunan çöp konteynırlarının basınçlı su ile yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Sağlık kuruluşlarının avlusu ve semt pazarları yıkanıyor

Müdürlüğün güçlendirilen araç filosunda bulunan büyük ve küçük boy süpürge araçlarıyla da sokakları süpürüp temizleyen ekipler, başta hastaneler ve sağlık ocağı gibi kamu kurumları ile vatandaşların haftalık alışverişini yaptığı semt pazarlarında da yıkama ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Diğer yandan, Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı (ÇAÇA) yardımıyla ilçenin belli noktalarına konulan 3 tonluk çöp konteynırlarını da boşaltan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz sakinlerine daha temiz ve sağlıklı bir yaşam ve çevre sunmak için gece gündüz demeden hizmet veriyor.