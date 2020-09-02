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Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Gedik görevine başladı
İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANI İKEN YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) KARARLARIYLA AKDENİZ BÖLGE VE GARNİZON KOMUTANLIĞINA ATANAN TUĞAMİRAL FUAT GEDİK, MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU’YU ZİYARET ETTİ.
MERSİN 02.09.2020, 17:42
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İskenderun Deniz Üs Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Sahil Valilikte gerçekleşen ziyarette Tuğamiral Fuat Gedik, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından makama geçildi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Gedik’e görevlerinde başarılar dileyen Vali Su, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerine dile getirdi.
Ziyaret karşılıklı sohbet edilmesinin ardından sona erdi.
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