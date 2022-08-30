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Akdeniz Bölge Garnizon Komutanlığı Bandosundan 100. Yıl Konseri
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.
MERSİN 30.08.2022, 11:15
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.
AVM içerisinde kurulan Türkiye’nin en büyük gezici Çanakkale Müzesi içerisinde gerçekleştirilen konsere, 7’den 70’e herkes büyük ilgi gösterdi. Milli mücadeledenTürkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreci anlatan eserlerin seslendirildiği konserde, Palm City ziyaretçileri duygu ve gurur dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren konser boyunca büyük bir coşkuyla marşlara eşlik eden vatandaşlar, konser sonunda bando takımını alkış yağmuruna tuttu.
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