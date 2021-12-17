Akdeniz Belediyesinin proje danışmanlığını eğitimi tamamlandı

Akdeniz Belediyesinin, kurum personelinin yanı sıra farklı kurumlardan gelen çalışanlara yönelik hazırladığı, “Proje Yönetimi ve Danışmanlığı Eğitim Programı”, üç haftanın ardından tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle gerçekleştirilen, proje uzmanlarının yetiştiği ve 65 saat süren eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ÇKA 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezinden akademisyenlerin katılımlarıyla belediye ve farklı kurumlardan gelen personele, 3 hafta ve 65 saat süren ‘Proje Yönetimi ve Danışmanlığı Eğitimi’ verildi. Eğitime 27 kursiyer katıldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından Akdeniz Belediye konferans salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, MEÜ Öğretim Görevlisi Mesut Salih Uzman, Mersin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Hasip Hayırlıoğlu, meclis üyeleri, birim müdürleri ve proje uzmanı adaylar katıldı.

“Farklı bakış açıları ve çözüm önerileri kazanacaksınız”

Törende konuşan Doç. Dr. Kadızade, eğitim programının yoğun bir katılım ve büyük başarıyla tamamlandığını belirterek, “Bilginin paylaştıkça anlam kazandığı günümüzde, vermiş olduğumuz bu eğitimler ile farklı bakış açıları kazanıp, çözüm önerileri sunup, bakış açımızı sizlerle paylaşmaktan kıvanç ve mutluluk duyduğumuzu bildirmek isterim. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizin verimli ve faydalı geçtiğine ve bu alandaki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırdığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu eğitimi alarak bir adım öne geçtiniz”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da kurum personeline yönelik eğitimlere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, MEÜ ile birlikte proje ve programlar hazırlamayı sürdüreceklerini söyledi. Verilen eğitimin büyük önem ve ciddiyet taşıdığını vurgulayan Gültak, “Bir konuda uzman olabilmek, proje hazırlayıp ince ayrıntılarını görebilmek, yazabilmek sizleri öne geçiriyor, çünkü birçok hibe var ülkemizde. Bu hibelerden diğer insanlara fayda verebilmek için detayları bilmek gerekiyor” dedi.

Birçok kişinin, bakanlıklar ve Avrupa Birliğinin sağladığı hibelerden bihaber olduğunu da kaydeden Gültak, “Dolayısıyla MEÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile belediyemizin sağladığı program sayesinde sizler bu konuda gereken eğitimi aldınız. Proje yazmak gerçekten çok önemli bir süreç, çünkü herkes proje yazamıyor veya hazırlayamıyor. Fakat aldığınız bu eğitim sayesinde 1-0 öne geçtiniz ve bundan sonra da devam ettireceksiniz” diye konuştu.

“Üniversitemiz ile işbirliğinde yeni ve farklı eğitimlerimiz devam edecek”

Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Gültak, eğitime katılan kadın personelin sayıca fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gültak, eğitim sürecine sundukları emeklerinden ötürü akademisyenlere de teşekkür ederek, “Eğitim sayesinde umarım yeni ve farklı projeler üretir ve güzel şeyler yaparsınız. Akdeniz’de bu anlamdaki eğitimlere devam edeceğiz; çünkü Akdeniz’in, Akdeniz’in kadınları ve gençlerinin buna çok ihtiyacı var. Akdeniz, Mersin’in kalbi. Eğitim de yaşadığımız sorun ve sıkıntıların çözümünde en önemli alanlardan bir tanesi. Görev süremiz boyunca Akdeniz’i değiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra önce plaket sunumu, ardından da “Proje Yönetimi ve Danışmanlığı Eğitim Programını” başarıyla bitiren, böylelikle proje uzmanı olma yolunda önemli bir adım atan personele sertifikaları verildi.