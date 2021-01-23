banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
Vatandaşların kirpikleri dondu
Vatandaşların kirpikleri dondu
TEBRİKLER FENERBAHÇE...
TEBRİKLER FENERBAHÇE...

Akdeniz Belediyesinin kültür ve sanat evlerinde yeni dönem başladı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür ve sanat evleri, pandemi sonrası yeni döneme hazırlanıyor. Anketlerle belirlenen ve bölge yaşayanlarının talepleri doğrultusunda verilecek kurs ve eğitimlere şimdiden, çoğunluğu kadın olmak üzere 661 kursiyer başvurdu.

MERSİN 23.01.2021, 12:40
2
Akdeniz Belediyesinin kültür ve sanat evlerinde yeni dönem başladı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür ve sanat evleri, pandemi sonrası yeni döneme hazırlanıyor. Anketlerle belirlenen ve bölge yaşayanlarının talepleri doğrultusunda verilecek kurs ve eğitimlere şimdiden, çoğunluğu kadın olmak üzere 661 kursiyer başvurdu.

Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yaşayan birçok ev kadınına ve gençlere, meslek ve beceri öğrenmeleri için çeşitli eğitim ve kurslar verilecek. Dokuz bölgede hizmete açılan kültür ve sanat evlerinde, giyim, resim, ev tekstili kursları, el sanatları, ahşap boyama, ebru sanatı, takı tasarım, kuaför ve makyaj, amigurumi (oyuncak bebek yapımı), bağlama, gitar, İngilizce ve okuma-yazma kursları, plates, step ve aerobik gibi kurslar da verilecek.

Atölyelerde ayrıca, çocuklara yönelik drama ve zeka oyunları, 3-6 yaş arası çocuklar için de oyun odası kursları düzenlenecek. Kurs ve eğitimler için hazırlıkların yoğunlaştığı bugünlerde, kültür ve sanat atölyelerinde verilecek mesleki, beceri ve eğitim kurslarına, ağırlığı kadınlardan oluşan toplam 661 vatandaş başvuru yaptı. Kurs ve eğitimlerin tamamı da mahallelerde yapılan anket çalışmaları ve vatandaşların talepleri sonucu belirlendi.

Atölyelerde sıkı pandemi tedbirleri alındı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evlerindeki kurslara, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ve giriş noktalarında dezenfekte üniteleri, görevli personel tarafından ateş ölçümü ve HES kodu sorgulama gibi önlemlerin alınmasıyla start verilecek.

“Kadınlar, hayatın her alanında aktif rol almalı”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kültür ve sanat atölyelerinde verilecek kurs ve eğitimler hakkında yaptığı değerlendirmede, “Toplumumuzun yarısını oluşturan kadınları önemsiyor, kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine, istihdama katılmasına büyük değer veriyoruz. Bu amaçla belediyemiz kültür sanat atölyelerinde, toplam 9 noktada açmış olduğumuz kurslarla, ev kadınlarına ve gençlere mesleki ve beceri eğitimleri veriyoruz. Kadınların; ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında güçlü yer almalarını sağlamak için projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gültak, açıklamasında, "Kültür sanat atölyelerimiz ile mahalle evlerimizde verdiğimiz, mesleki ve beceri kursları ile çeşitli branşlardan eğitimlere katılan kadınlar, ilerleyen günlerde kazandıkları beceri ile yaptıkları üretimleri sayesinde aile bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Bu sayede hem toplum içinde hem de aile içerisinde elde ettiği gücü, rolü ve önemi artıyor" ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12