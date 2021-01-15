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Akdeniz Belediyesinin evde bakım ve temizlik hizmeti aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesinin, öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti hız kesmeden sürüyor. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Her derde deva olmak için var gücümüzle çalışıyor; her bir vatandaşımızın yarasına merhem olmak için çabalıyoruz” dedi.

MERSİN 15.01.2021, 11:55
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Akdeniz Belediyesinin evde bakım ve temizlik hizmeti aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesinin, öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti hız kesmeden sürüyor. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Her derde deva olmak için var gücümüzle çalışıyor; her bir vatandaşımızın yarasına merhem olmak için çabalıyoruz” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ’Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti’, vatandaşlara moral olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yaşlı, hasta veya engelleri nedeniyle öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşlara sunulan hizmet, pandemi koşulları gözetilerek devam ediyor.

724 evde kişisel bakım, bin 162 evde temizlik hizmeti verildi

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yüzlerce haneye giden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gereksinim duyan tüm vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından düzenli olarak evde temizlik hizmeti alan 227 hane bulunurken, bin 162 evde temizlik hizmeti gerçekleştirildi. Öte yandan, düzenli olarak evde kişisel bakım hizmeti alan 46 hane bulunurken, 724 evde de kişisel bakım hizmeti gerçekleştirildi. Evde temizlik ve kişisel bakım talebinde bulunan vatandaşın taleplerinin uygun olup olmadığını değerlendirmek, tespit etmek, engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan tespit çalışma hizmeti toplamda 723’e ulaştı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hizmet bekleyen vatandaşların tespiti için saha araştırmalarına ise hız kesmeden devam ediyor.

"Mutluluk ve huzur için var gücümüzle çalışıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Akdeniz’de herkesin mutlu ve huzurlu yaşaması için var güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Tarihimize bakıldığında, geçmişten günümüze yaşlı, engelli ya da kimsesiz vatandaşlarımızın gereksinim duyduklarında yanlarında olmamız en köklü geleneklerimizdendir. Bu erdemli davranışları şiar edinerek çıktığımız her yolda amacımız, ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımızın yanında olmaktır. ’Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile Akdeniz’de yaşayan hiç kimsenin yalnız olmadığını hissettirerek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hizmet, vatandaşın ayağına gidiyor

Kadın ve Aile Hizmetleri ekiplerince yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gereken takip işlemleri de yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ile iletişime geçen ekipler, gıda temini için vatandaşların kayıtlarının yapılmasına aracı oluyor.

‘Evde Bakım ve Temizlik’ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0552 768 88 88 numaralı whatsapp hattından ya da 0324 336 65 83 numaralı çağrı merkezinden yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi.
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