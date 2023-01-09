Akdeniz Belediyesi’nin eğitim desteği öğrencilerin hesaplarına yatırıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, üniversitelerin 4 yıllık lisans ile 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilere sağladıkları eğitim desteğinde ilk taksitlerin banka hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Akdeniz Belediye Meclisinin geçen yıl Ekim ayında oybirliği ile aldığı bir kararla, üniversitelerin 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazanan gençlere eğitim desteği sağlanması kararlaştırılmıştı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinde ikamet edip, üniversite kazanan öğrencilere sağladıkları eğitim desteğinin ilk taksitlerinin, bugün itibariyle banka hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Başkan Gültak, "Üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kazanan toplam 314 öğrencimize sağlayacağımız 2 bin 300 TL’lik eğitim desteğinin ilk taksiti olan 750 TL, 2 yıllık bölüm kazanan toplam 219 öğrencimize sağlayacağımız bin 300 TL’lik desteğin ilk taksiti olan 650 TL bugün itibariyle banka hesaplarına yatırıldı. Bu desteği sağlıkla, afiyetle ve güzellikle harcamanızı diliyor, eğitim hayatınızda başarılar temenni ediyorum" dedi.

Ayrıca belediyenin lisans öğrencilerine sağlayacağı olan 2 bin 300 TL tutarındaki eğitim desteğinin 3 taksit halinde, ön lisans öğrencilerine sağlayacağı bin 300 TL’lik eğitim desteğinin de 2 taksit halinde banka hesap kartlarına yatırılacağı ifade edildi.