Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Çocuk Şenliği başladı

Akdeniz Belediyesinin; Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Akdeniz Kaymakamlığı ile Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla Millet Bahçesinde düzenlediği ‘Akdeniz Çocuk Şenliği’ başladı. Üç gün boyunca devam edecek, minikler için hazırlanmış birbirinden renkli etkinlik ve aktivitelerin gerçekleştirileceği şenliğin ilk gününe çok sayıda çocuk katılarak, gönüllerince eğlendi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla eğlenceli bir içeriğe sahip ücretsiz ‘Çocuk Şenliği’ düzenledi. Akdeniz ilçesinde bulunan ilkokul ve kreşlerden gelen yüzlerce çocuk, kendileri için düzenlenen şenlikte, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, tiyatro gösterimleri, yarış parkuru, oyun alanları, yüz boyama ve birbirinden eğlenceli daha birçok aktiviteye katılma fırsatı bularak gönüllerince eğlendi. Millet Bahçesi sahil bölümünde organize edilen şenliğin ilk günkü açılışına, minik öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek katıldı.

“Çocuklarımızın eğitimi ve gelişiminde oyunlar da çok önemli”

Şenliğin açılışında konuşan Kaymakamı Pamuk, pandemi nedeniyle yorucu ve sıkıcı 2 yılın geride kaldığını, bu sürecin insanları daha çok ekrana bağladığını belirtti. Pamuk, “Özellikle ekran bağımlılığı bu süreçte çok fazla artmaya başladı. Bu da çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkiledi. Bundan mutlaka uzaklaşmak zorundayız. Çocuklarımızın eğitimi ve gelişiminde, yaşıtları ile bir arada olmaları, akran eğitimi almaları çok önemli. Bunun için de çocukların, yaşıtlarıyla oyunlar oynayabilecekleri, bu sayede yeni şeyler öğrenebilecekleri ve psikolojilerinin gelişebileceği böylesi ortamların oluşması son derece önem arz ediyor” diye konuştu.

“Şenliğimizi Türkiye’nin en güzel millet bahçesinde düzenliyoruz”

Belediye Başkanı Gültak ise çocuk şenliğini, Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden, etrafı denizle ve yeşille sarılmış olan 140 dönüm genişliğe sahip Mersin Millet Bahçesinde organize etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Gültak, “Akdeniz’de, çocuklarımızın eğlenebilecekleri çok fazla alan yok. O nedenle bahçelerimizi önemsiyoruz. Akdeniz’de, çocuklarımızın gidebilecekleri havuzlar da yoktu. Peki, biz ne yaptık? Portatif yüzme havuzları ile binlerce çocuğumuza ücretsiz yüzme kursu verip öğrettik. Birkaç ay içinde bitecek olan Yılmaz Güney Parkı içinde de yarı olimpik bir havuzumuz olacak. Orada da Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlarımızın işbirliğinde dileyen çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz” dedi.

Akdenizli çocuklar ve gençlerin eğitiminde pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Gültak, lise ve üniversite hazırlık sınavları için yüzlerce öğrenciye ücretsiz kurs ve eğitimler verdiklerini anlattı. Gültak, 1 Nisan Cuma günü de Metropol Gökdelen binası 29’uncu katta bulunan, öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan etüt merkezinin resmi açılışını yapacaklarını da kaydetti.

“Biz büyükleri de çocukluğuna götürecek güzel bir şenlik”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek de “Okullarımızda akademik başarıya yönelik bir dizi hizmet üretiyoruz. Ancak, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesiyle böyle bir ortama ihtiyacımız vardı. Şenliğin, öğrencilerimizin, psikososyal, psikomotor, sosyal yönden kendinize güvenme, sosyalleşme ve çevreyi tanıma noktasında çok büyük katkısı olacak. Biz büyükleri de çocukluğuna götürecek bu tür etkinlik ve faaliyetlerin sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Çocuk Şenliği 3 gün sürecek

Millet Bahçesi sahil bölümünde 31 Mart Perşembe günü sona erecek Çocuk Şenliği, 10.00-15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Şenlikte, çeşitli sahne gösterileri ve eğitici atölyeler, tiyatro gösterimleri, yarış parkuru, oyun alanları, yüz boyamanın yanı sıra birbirinden eğlenceli daha birçok etkinlik ve aktivite yer alacak.