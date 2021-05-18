Akdeniz Belediyesinden yeşil alan atağı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinde toplam 2 bin 500 metrekarelik alanın, park bahçeler ekipleri tarafından yeşillendirilerek zeytin ve narenciye ağaçları dikildiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarının yanı sıra, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarının da arttırılarak daha sağlıklı, temiz ve yaşanılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bir süre önce Güneş ve Şevket Sümer mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe genelindeki tüm mahallelerde park ve yeşil alan varlığının arttırılması için talimat verdi.

Zeytin ve narenciye ağaçları dikildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Gültak’ın talimatı üzerine harekete geçerek iki bölgede çalışma başlattı. Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte atıl bırakılan bin metrekarelik alan, ekiplerce önce çevre düzenlemesi yapılıp temizlendi ve ardından yeşillendirildi. Yine Başkan Gültak’ın talimatı üzerine alana zeytin ve narenciye ağaçları da dikildi.

Yine Güneş Mahallesi’nde de toplam bin 500 metrekare atıl vaziyette bulunan ve geçmişte moloz dökme alanı olarak kullanılan bölgede de ekipler tarafından çevre düzenlemesi yapılarak bölge yeşil alana çevrildi. Yeşillendirilen alanlara da yine narenciye ve zeytin ağaçları dikildi.

Öte yandan, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için ’Bilim Merkezi’ne dönüştürülmesi planlanan binanın etrafındaki alan da ekiplerce elden geçirilerek yeşillendirildi ve narenciye fideleri dikildi.