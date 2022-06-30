Akdeniz Belediyesinden vatandaşlara ilk yardım eğitimi

Akdeniz Belediyesi, Kiremithane Mahallesi sakinlerine, profesyonel sağlık uzmanları eşliğinde acil durumlarda yapılabilecek ilk yardım eğitimi verdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı mahalle kültür ve sanat evlerinde, kursiyerlere bir yandan farklı alanlarda mesleki ve beceri eğitimleri verilirken, bir yandan da çeşitli konularda farkındalık oluşturan eğitimler veriliyor. Bu çerçevede, Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evinde, Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi Projesi dahilinde sağlık uzmanlarınca Kiremithane Mahallesi sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi, kaza veya acil durumda yapılabilecek müdahaleler anlatıldı.

İlk yardımda amaç, kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

“İlk yardım hayat kurtarır” sloganıyla gerçekleşen eğitimlerde, herhangi bir kaza veya acil bir durumda, profesyonel sağlık görevlileri gelinceye veya kazazede hastaneye ulaştırılıncaya dek eldeki imkanlarla yapılabilecek müdahaleler aktarıldı. Uzmanlar, ilk yardımın amacının, sağlık ekipleri gelinceye kadar kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek ve zarar verici bir müdahalede bulunmamak olduğunun altını çizdi.

Önce 112’ye haber verilmeli, ardından müdahale edilmeli

Hayati fonksiyonları duran bir kazazedenin hayata döndürülmesi açısından önem taşıyan suni solunum ve kalp masajının, sadece ilk yardım sertifikası bulunan kişilerce uygulanabilir olduğunu da hatırlatan uzmanlar, bir kaza ile karşılaşıldığında önce olay yerinde güvenliğin sağlanması, hemen 112’ye haber verilmesi ve doğru müdahale konusunda katılımcıları bilgilendirdi.