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Akdeniz Belediyesinden üniversite öğrencilerine konaklama desteği

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber üniversite eğitimi için Mersin’e gelen öğrencilerin konaklama ihtiyacı konusunda harekete geçti.

MERSİN 23.09.2021, 15:38
Akdeniz Belediyesinden üniversite öğrencilerine konaklama desteği

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber üniversite eğitimi için Mersin’e gelen öğrencilerin konaklama ihtiyacı konusunda harekete geçti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber konaklama ihtiyacı olan öğrencilere kayıtsız kalmadı. Kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilere destek olacaklarını dile getiren Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi bünyesinde özel bir masa kurularak gelen konaklama taleplerinin vakit kaybetmeden değerlendirilmesi hususunda talimat verdi.

Gültak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi kentimize gelen öğrencilerin yoğunluğunu da dikkate alarak devlet yurdu çıkmayan, yedekte kalan ya da bir sebeple konaklamaya ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için hızlıca çözüm üretme noktasında harekete geçtik. Öğrencilerimiz belediyemizin 0324-336 65 83 numarasını arayarak ilgili ekip arkadaşlarımızla iletişime geçebilirler" diye konuştu.

Başkan Gültak; "Öğrenci dostu bir belediye olarak ekip arkadaşlarımız arayan her kardeşimizle yakından ilgilenecektir. Bu konuda hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Öğrencilerimiz bilimin ışığında daha iyi bir gelecek inşa etmek adına yalnızca derslerine konsantre olsunlar. Bizi bu fazlasıyla mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

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