Akdeniz Belediyesinden sahillere uyarı tabelası

Akdeniz Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte artan boğulma vakalarının önüne geçebilmek ve vatandaşları bu konuda uyarmak amacıyla sahillere 3 dilde uyarıcı levhalar yerleştiriyor.

Özellikle yaz mevsiminde boğulma sonucu artan can kayıplarının önüne geçebilmek adına harekete geçen Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan ve her gün yüzlerce insanın uğradığı sahillere; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanmış “Denize Girmek Tehlikelidir” yazılı uyarıcı tabelalar yerleştirmeye başladı.

Belediyeye ait makine ikmal sahasında bulunan atölyede, tamamen ekipler tarafından hazırlanan bu tabelalardan 15 tanesi Adanalıoğlu sahiline dikildi. Kazanlı ve Karaduvar başta olmak üzere, ilçe sakini vatandaşların uğrak yeri olan ve yer yer tehlike arz eden diğer sahillere, uyarıcı tabelaların dikimine devam edilecek.