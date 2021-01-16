Akdeniz Belediyesinden ‘psikolojik danışmanlık’ hizmeti

Akdeniz Belediyesi, alanında uzman kurum psikoloğu eşliğinde, “aile bütünlüğünün korunması ve sosyal yapının güçlendirilmesi için” vatandaşlara ücretsiz psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmeti veriyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından alanında uzman kurum psikoloğu aracılığıyla vatandaşlara psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Kadın, çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik bireysel psikoterapi, grup çalışmaları, psiko-eğitim ve seminer hizmeti, uzmanlar tarafından vatandaşların tercihine göre yüz yüze ya da online terapi şeklinde verilebiliyor. Aynı zamanda bu kapsamda, çocuk ve ailelerine yönelik gelişimsel tarama, gelişimsel takip ve ebeveyn danışmanlığı da yapılıyor.

“Akdenizliler kendilerini yalnız hissetmesin”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemiz bünyesinde psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında 2019 Temmuz ayından bu yana 998 kişiye hizmet verildi. Bu kişilerden 550’si çocuk ve ergen, 448’i ise yetişkindir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında düzenlenen psiko-eğitim ve grup çalışması sayısı ise 68’dir. Çocuk ve ergenlere psikoterapi hizmeti, gelişimsel tarama ve danışmanlık gerçekleştirilirken, yetişkinlere de bireysel danışmanlık hizmeti sunduk. Birçoğumuz, hayatımızın zor dönemlerinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Akdenizliler kendilerini asla yalnız hissetmesin. Biz her daim vatandaşımızın yanınızdayız” dedi.

Ücretsiz sunulan psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 0552 7688888 ve 0324 3366583 numaralı telefonlardan başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.