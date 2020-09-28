Akdeniz Belediyesi’nden muhtarlara destek
AKDENİZ BELEDİYESİ'NİN İLÇE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN MUHTARLIK BİNALARININ ELEKTRİK, SU, TELEFON VE İNTERNET FATURALARININ 400 TL’YE KADAR KISMINI KARŞILAYACAĞI BİLDİRİLDİ.
Akdeniz Belediyesi’nin ilçe sınırları içinde bulunan muhtarlık binalarının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, demokrasinin en önemli ayaklarından biri olan, vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören muhtarlara destek sürüyor. Bu kapsamda, vatandaşların iş ve işlemlerini kolay ve hızlı yapabilmeleri için muhtarlara daha önce dizüstü bilgisayar hediye edilirken, ihtiyaç duyan muhtarlık binaları da ekipler tarafından elden geçirip yenileniyor.
Akdeniz Belediyesi, bu kez de muhtarların fatura giderlerinin bir bölümünü karşılamaları için destek olacak. Başkan Mustafa Gültak’ın talimatıyla, 2020 yılı Ekim ayından itibaren, Akdeniz ilçe sınırları içerisinde hizmet veren 65 mahallenin muhtarının su, elektrik, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar olan kısmını belediye karşılayacak.
“Muhtarlara desteğimiz devam edecek”
Muhtarların yanında olduklarını vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “Göreve geldiğimiz günden beri muhtarlarımızla iyi bir iletişim ve koordinasyon içerisinde olmaya özen gösterdik. Hafta sonu mutlaka muhtarlarımızı ziyaret ediyor, mahallerimizi birlikte gezerek, sorunları ve talepleri yerinde dinliyoruz. Hizmet ve projelerimizi de muhtarlarımızla paylaşmaya özen gösteriyor, onların fikirlerini alıyoruz. Şimdiye dek onlarca muhtarlık binamızı yeniledik. Ekim ayından itibaren de muhtarlık binalarının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 liraya kadar olan miktarını karşılayacağız. Yetki, görev ve sorumluluğumuz gereği ve yasalar çerçevesinde muhtarlarımıza desteğimiz devam edecek” dedi.
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