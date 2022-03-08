banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!

Akdeniz Belediyesinden ’kadın emeği’ semineri

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla “Akdeniz’de Kadın Emeği” temasıyla seminer düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, azim, cesaret ve sergiledikleri büyük başarılarıyla kadınlara örnek olup yol gösteren Akdenizli girişimci 8 kadına da ödülleri takdim edildi.

MERSİN 08.03.2022, 16:45
Akdeniz Belediyesinden ’kadın emeği’ semineri

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla “Akdeniz’de Kadın Emeği” temasıyla seminer düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, azim, cesaret ve sergiledikleri büyük başarılarıyla kadınlara örnek olup yol gösteren Akdenizli girişimci 8 kadına da ödülleri takdim edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce organize edilen seminere, Akdeniz Belediyesinin desteği ile mikro kredi alarak kendi işini kuran veya mevcut işini büyüten kadınlar, kadın muhtarlar ile mahalle kültür evlerinde mesleki eğitimi alan kursiyer kadınlar katıldı. Seminerde ayrıca Akdeniz Belediyesi Başkan yardımcıları İbrahim Halil Aluç, Mehmet Türkmen, Murat Karahan ve Başkan Vekili Aydın Egin ve Meclis üyesi Tufan Nenni yer aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Aluç, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, başka bir programda olması nedeniyle seminere katılamayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın selamını iletti. Emekçi, girişimci ve üretici kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Aluç, "Güçlü kadın, güçlü Akdeniz demektir. Bu anlamda kadınların daha güçlü, sağlıklı ve eğitimli olabilmesi için Akdeniz Belediyesi olarak her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kadın, bir şeyler beklememeli kendisi çaba sarf etmeli”

Prof. Dr. Cemile Çelik ise ‘Kadın ve Girişimcilik’ konusunda veriler paylaştı, girişimci olmak isteyen, aday olan hatta girişimci olup geliştirmek isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Dünya nüfusunun yüzde 49,58’ini, TÜİK verilerine göre Türkiye’de de kadınların nüfusun yüzde 49,9’unu oluşturduğunu belirten Çelik, "İstihdam açısından baktığımızda ise istenen seviyede olmadığımızı görüyoruz. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 63 iken, kadınlarda ise yüzde 28,7 oranında. Yani kadınlar iş hayatında biraz daha aktif olmak, istekli ve motivasyonlu olmak durumunda. Bir şeylerin ille de kendilerine sunulmasını beklemek değil, kendilerinin çaba sarf etmesi gerekiyor. Çalışma hayatında olumlu gelişmeler olmakla birlikte, kadınların çalışma hayatında kalma süresi 7 yılda 2,4 yıl artmıştır” diye konuştu.

“Güçlü bir girişimcilik için bilişimi çok iyi kullanmak zorundayız”

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına da dikkat çeken Çelik, "Bu araştırmaya göre, cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da alma oranı, kadınlarda yüzde 32,7 iken, erkeklerde ise bu oran yüzde 40,2’lerde. Dolayısıyla internet üzerinden girişimcilikte bilişim alanında bu sayıların artması gerekiyor. Bilişim ile barışık olmamız ve bilişim alanında yatırım yapmamız kaçınılmaz. Çünkü dünya buraya doğru gidiyor. İşin ucundan yakalayabilmek için mutlaka bilişim odaklı olmak durumundayız. Bilişimi çok iyi kullanmak ve kullandırtmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri verilirken, Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan başarılı 8 girişimci kadına da törenle ödülleri takdim edildi. Etkinlikte, kadınların emeği ve alın terinden çeşitli karelerin de sunulduğu fotoğraf sergisi de konukların ziyaretine açıldı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18