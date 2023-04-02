Akdeniz Belediyesinden depremzede çocukların yüzünü güldüren etkinlik

Akdeniz Belediyesinin ’Çocuklar Güldükçe Aşacağız’ sloganıyla başlattığı moral etkinlikleri, bu kez Adanalıoğlu, Kazanlı ve Karaduvar mahalle kültür sanat evlerinde ağırlanan depremzede çocuklar için düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Karaduvar mahalleleri kültür sanat evlerinde misafir edilen depremzede çocuklar için sihirbazlık, kukla ve palyaço gösterileri, dev balon şovları, dans ile disko gösterisinden oluşan etkinlik organize etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ’Çocuklar Güldükçe Aşacağız’ sloganıyla gerçekleşen ve deprem mağduru ailelerin de katıldığı buluşmada çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Gösterilere eşlik eden minikler, büyük afetin küçük ruhlarında oluşturduğu korku ve stresten bir nebze uzaklaştı.

"Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz"

Adanalıoğlu Mahallesinde gerçekleşen etkinliğe katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye’nin, 6 Şubat’ta dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığının altını çizerek, "Sadece Türkiye değil, yabancı uzmanların da söylediği üzere dünya tarihi boyunca kıtalararası en büyük hareket gerçekleşti. Maalesef 50 binin üzerinde canımızı kaybettik, 100 binin üzerinde insanımız da yaralandı. Akdeniz Belediyesi olarak felaketin ilk günden itibaren Kırıkhan, Nurdağı ve Osmaniye’deydik. Halen de birçok personelimiz, iş makineleri desteğiyle Altınözü ve Kırıkhan’da yardım çalışmalarına katılıyor. Bölgedeki belediye başkanları ‘tamam, işimiz bitti’ deyinceye kadar da orada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımız güldükçe bu zorlukları aşacağız"

Mersin ve Akdeniz’in, depremin vurduğu kentlerden en çok göç alan il ve ilçe olduğunu kaydeden Başkan Gültak, "Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İmkansızlıklar içinde zor bir yükün altına girdiler. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü evlerinizi açarak kutsal bir iş yaptınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birbirimize kucak açıp yaralarımızı hep birlikte saracağız. Çocuklarımız güldükçe de bu zor ve acı günleri hep birlikte aşacağız. Çocuklarımız güldükçe acılarımız hafifleyecek, hayat da yavaş yavaş normale dönecek. Akdeniz Belediyesi olarak da siz değerli misafirlerimize en iyi misafirperverliği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.