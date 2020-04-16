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Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA GÜLTAK, BİR GRUP MÜHENDİS TARAFINDAN BAŞLATILAN VE TÜRKİYE’YE YAYILAN ‘3 BOYUTLU DESTEK COVID-19 İLE MÜCADELEDE KOLEKTİF ÜRETİM HAREKETİ’NİN MERSİN TEMSİLCİLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARA, SARF MALZEME VE LOJİSTİK DESTEĞİ VERECEKLERİNİ AÇIKLADI.

Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET MUSTAFA GÜLTAK, BİR GRUP MÜHENDİS TARAFINDAN BAŞLATILAN VE TÜRKİYE’YE YAYILAN ‘3 BOYUTLU DESTEK COVID-19 İLE MÜCADELEDE KOLEKTİF ÜRETİM HAREKETİ’NİN MERSİN TEMSİLCİLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARA, SARF MALZEME VE LOJİSTİK DESTEĞİ VERECEKLERİNİ AÇIKLADI.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:03
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Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir grup mühendis tarafından başlatılan ve Türkiye’ye yayılan ‘3 Boyutlu Destek COVID-19 ile Mücadelede Kolektif Üretim Hareketi’nin Mersin temsilcilerinin yaptığı çalışmalara, sarf malzeme ve lojistik desteği vereceklerini açıkladı.

Bir grup mühendis tarafından, korona virüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında, özellikle risk altında ve ağır koşullarda mücadele veren sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacını temin etmek amacıyla başlattığı ve ülke çapına yayılan gönüllü harekete, Akdeniz Belediyesinden de destek geldi. Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Gültak, ‘3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi’ne destek vereceklerini bildirdi. Başkan Gültak, gönüllülerin başlattığı bu hareketin Mersin temsilcilerinin, kentte yaptığı ve yapacağı üretim ve çalışmalara sarf malzeme ve lojistik desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

3D teknolojisi ile üretilen siperliklerden birini de deneyen Gültak, yüz bölgesini tamamen kapatan bu tip maskelerin; korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmasında etkili olduğunun altını çizdi.

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi, Kovid-19 salgını ile mücadelede, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye’deki tüm 3D yazıcı sahipleri ve resmi kurumlara, sosyal medya ve internet üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi olarak başladı. Bu sayede, 81 ilde ve 4 binden fazla 3D yazıcı ile 45 bini aşkın siperlik üretilerek yüzlerce sağlık kurumuna ulaştırıldı. Sağlık çalışanları için siperlik üretmek veya ihtiyaç duyulan hammadde desteği vermek isteyen 3D yazıcıya sahip herkes, 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketine dahil olabiliyor.

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