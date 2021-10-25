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Akdeniz Belediyesi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Mersin’de Akdeniz Belediyesi tarafından personelin iş güvenliği ve sağlığına yönelik yapılan eğitimler kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

MERSİN 25.10.2021, 13:19
Akdeniz Belediyesi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Mersin’de Akdeniz Belediyesi tarafından personelin iş güvenliği ve sağlığına yönelik yapılan eğitimler kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi, personelin can güvenliğini korumak, iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin eksiksiz verilmesini sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimlerine devam etti. Belediyenin sivil savunma uzmanlığı tarafından, personellerin katılımıyla merkez bina önündeki boş alanda, farklı kimyasal içeriklere sahip yangın söndürme tüpleri ile olası yangınlara nasıl müdahale edileceği ile ilgili eğitim verildi. Eğitim kapsamında belediye personeline, yangın türleri, nedenleri ile yangına doğru ve etkin müdahale teknikleri anlatıldı. Eğitimde son olarak da ateşe verilen odunlar kullanılarak belediyenin sivil savunma ekibinde yer alan personele sırasıyla yangını söndürme tatbikatı yaptırıldı.

Eğitim ve ardından gerçekleşen yangın tatbikatı kapsamında belediye merkez binasının yangın uyarı alarmı çaldırılıp tüm personelin en kısa sürede yangın acil çıkış kapılarından tahliyesi sağlandığı belirtildi.

Belediyede bu tür tatbikatların yanı sıra, uzmanlar tarafından verilen iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin düzenli olarak süreceği aktarıldı.

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