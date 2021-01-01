Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yıl başında da denetimlerini sürdürdü

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzuru ve esenliğini korumanın yanında, yeni yıl öncesi güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla, kısıtlama boyunca gerekli tedbirleri alarak denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covit 19 salgını ile mücadele kapsamında, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek sokak kısıtlaması sürecinde, ilçe genelinde bulunan ve kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetim ve kontroller sürüyor. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz Kaymakamlığı Salgın Denetim (İSDEM) ekipleriyle birlikte yapılan ortaklaşa denetimlerde, Kuvvai Milliye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Zeytinlibahçe Caddesi’nde maske ve mesafe kontrolü yapıldı. Denetimlerde işyerleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Akdeniz zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri, yeni yılın ilk gecesi boyunca devam etti.

Kafe, bar, otel ve eğlence mekanları kontrol edildi

Akdeniz zabıta ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama günlerinde, ayrıca ilçe sınırlarında bulunan kafe, bar, eğlence mekanları, otel ve restoranları denetlemeye aralıksız devam edecek. Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerde zabıta ekipleri, işletmeleri hijyen, temizlik ve ruhsat yönünden kontrol ediyor. Zabıta görevlileri, yılbaşı nedeniyle ayrıca market, manav ve AVM’lerde oluşacak insan yoğunluğunu önlemenin yanı sıra, maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla da gece-gündüz demeden görevinin başında olacak.

Kısıtlama süresince vatandaşların her türlü talep veya şikayetlerini, ’0324-3366583’ numaralı telefon üzerinden Akdeniz Zabıta Müdürlüğüne bildirebilecekleri belirtildi.