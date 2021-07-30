Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesine arazözler ve personel gönderdi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, Silifke’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla Silifke ilçesinin Yeşilovacık Mahallesindeki yangına müdahale etmek amacıyla belediye envanterinde bulunan ararözler ve personeller bölgeye yönlendirildi.

Türkiye’nin farklı birçok noktasında yaşanan yangınlara ilişkin bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, daha fazla kayıp olmadan yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Ülkemiz en kısa sürede birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bu yangınların ve tüm acıların yarasını saracaktır” diye konuştu.

“Sorumlular en ağır cezaya çarptırılmalı”

Sorumların en ağır cezaya çarptırılmalarını isteyen Gültak, “Belediyemiz ekiplerinin de arazözler yardımıyla yoğun destek verdiği yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ciğerlerimizi yakan, bize nefes olan ormanlarımızı saran yangınlara sebep olanların da yapılacak kapsamlı inceleme ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılarak en ağır cezaya çarptırılmalarını diliyorum” dedi.

Yangınlar nedeniyle konser ertelendi

Öte yandan Gültak, birçok kentte meydana gelen yangınlar sonucu yaşanan can kayıpları ve acılar dolayısıyla yarın düzenlenmesi planlanan “Gece Yolcuları” konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini de kaydetti.