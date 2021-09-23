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Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında olumsuzluğa yol açan yağışlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

MERSİN 23.09.2021, 10:57
Akdeniz Belediyesi, yağmurda zor anlar yaşayanların yardımına koştu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında olumsuzluğa yol açan yağışlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

Akdeniz Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte dün akşam saatlerinde yaşanan sağanak yağmurdan etkilenen vatandaşlar için teyakkuza geçti. Ekipler, gelen taleplere hemen müdahale ederek, su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı, yer yer tıkanan kanalizasyon giderlerini açtı. Diğer yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de aşırı yağışlar sonucu kanalizasyon atık suları ve çamura maruz kalan sokaklarda arozöz yardımıyla temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

“Altyapı sistemindeki eksikler giderilmelidir”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sağanak yağmurdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, fen işleri ve çevre koruma ekiplerinin gelen çağrılara en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Gültak; “Dün akşam birçok mahallemizi etkileyen yağmurlar sonucu, bazı vatandaşlarımızın ev ve işyerlerini su bastı. Ekiplerimiz derhal sahaya inerek, yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaşıp bir yandan su tahliyesi, diğer yandan da kanalizasyon sularına maruz kalan ev, avlu ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı. Yağışlardan etkilenen insanlarımızı yalnız bırakmadık. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak için altyapı sistemindeki eksiklikler acilen giderilmelidir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

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