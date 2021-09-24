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Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak

Akdeniz Belediyesi, vergi mükelleflerine yasayla sağlanan yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar için bu hafta sonunda merkez binada bulunan tahakkuk servisi ile vezneleri açık tutacak.

MERSİN 24.09.2021, 12:54
Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak

Akdeniz Belediyesi, vergi mükelleflerine yasayla sağlanan yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar için bu hafta sonunda merkez binada bulunan tahakkuk servisi ile vezneleri açık tutacak.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre temizlik, emlak, ilan-reklam ve çeşitli vergi ve cezaların ödenmesini kolaylaştırmaya ilişkin 7326 sayılı Borçları Yeniden Yapılandırma Kanunu ile vergi mükelleflerine sağlanan yapılandırma imkanı 30 Eylül 2021 Perşembe tarihinde sona eriyor.

Vezneler, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arası açık

Akdeniz Belediyesi, vergi ve borçlarını ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlamak, ayrıca Covid-19 salgını ile mücadelede olası yoğunlukları önlemek amacıyla 25 Eylül Cumartesi ile 26 Eylül Pazar günlerinde, merkez binada bulunan tahakkuk servisi ile veznelerini 10.00-16:00 saatleri arasında açık tutacak.

Başkan Gültak’tan vatandaşlara çağrı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da çeşitli vergi, borç ve cezaları ödemede büyük kolaylık sağlayan yapılandırma fırsatından yararlanmaları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Gültak, “Belediyemiz merkez binada bulunan tahakkuk servisi ile veznelerimiz, bu hafta sonunda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Dileyen vatandaşlarımız ise belediyemizin https://e-belediye.akdeniz.bel.tr/ internet adresi üzerinden de vergi veya borçlarını yapılandırabilecektir. Amacımız, hem korona virüs salgını ile mücadele ederken olası yoğunlukları engelleyip önüne geçmek hem de vatandaşlarımızın çeşitli iş ve işlemlerini kolayca yerine getirmelerini sağlamaktır” dedi.

Peşin ödemelerde büyük indirim sağlanıyor

Yasa ile mükelleflerin vergi ve diğer çeşitli borçlarıyla ilgili peşin ödemelerinde gecikme zammı ve vergi oranlarında yüzde 90 oranında indirim sağlanırken, dileyen mükelleflere ödemelerini taksitler halinde yapılandırma imkanı da sunuluyor. Mükelleflerin, 30 Nisan 2021 öncesi döneme ait borçları düzenleme kapsamına girerken, yasadan faydalanıp vergi, borç ve gecikme faizlerini yapılandırmak isteyen vergi mükellefi vatandaşların 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili kuruma başvuru yapması gerekiyor.

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