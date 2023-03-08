Akdeniz Belediyesi uzman psikologlarından depremzedelere destek

Akdeniz Belediyesi, deprem felaketi nedeniyle Mersin’e göç eden afetzede vatandaşların yaralarını sarmaya, felaketin oluşturduğu korku, stres ve endişeyi atlatabilmeleri için uzman psikologlar gözetiminde psikososyal destek vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 kenti derinden etkileyen depremler sonrası afet mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Akdeniz Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sanat Evlerinde ağırlanan bini aşkın deprem mağduru vatandaşın başta barınma, 3 öğün yemek ve giysi ihtiyaçları karşılanırken, çocuklar için de müzik etkinliği, palyaço gösterisi, animasyon gösterileri, yüz boyama etkinliği, sihirbaz gösterisi gibi aktiviteler, oyun çadırları ve at binme etkinliği düzenleniyor, depremin şokunu üzerlerinden atmaları için çalışmalar yapılıyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman psikologlar da ilçe genelinde misafir edilen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Depremin bıraktığı yaraları sarabilmek adına Akdeniz Belediyesi Uzman Psikologları Gülnihal Bilim ve Duygu Ateş, hem yetişkin hem de çocuklarla yüz yüze görüşüp terapiler gerçekleştiriyor, deprem mağduru vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunuyor.

"Deprem mağduru insanlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Psikososyal destek çalışmaları hakkında bilgi veren Uzman Psikolog Gülnihal Bilim, Akdeniz Belediyesi olarak, depremin yaşandığı ilk andan itibaren yaraları sarmak için üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Depremzede vatandaşlarımızı ağırlıyor, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bununla birlikte Kriz Masamızın yanında, psikososyal destek ekibimizle birlikte psikolojik danışmanlar, uzman psikologlar olarak çocuklarımız ve yetişkin bireylerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu konuda psikososyal faaliyetler, aynı zamanda bireysel psikolojik destek hizmetleri sağlıyoruz. Yaşadıkları deprem travmasını işlemeye ve onlarla konuşmaya çalışıyoruz. Kaygılarını, yaşadıkları panik durumunu anlamlandırmalarına yardım ediyor ve bu zorlu süreçte onlara eşlik ediyoruz" dedi.

"Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"

Uzman Psikolog Duygu Ateş ise "Akdeniz Belediyesi psikologları olarak 11 kültür evimizde konaklayan depremzedelerle çeşitli psikososyal destek imkânları haricinde, psikolojik görüşmeler de sağlıyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Kültür evlerinde saha çalışmaları hazırlayıp, kadın, erkek, çocuk depremzedelerle görüşmeler sağlıyoruz. Danışanımızın durumuna göre görüşmeyi yapılandırıp, sonrasında kurumumuzda da onları ağırlıyor ve görüşmelerimizin devamını sağlayıp, terapilerimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak bu zor günleri hep birlikte aşmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.