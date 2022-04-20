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Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği açıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği’ törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Sokakta yaşayan can dostlarımız artık bize emanet” dedi.

MERSİN 20.04.2022, 16:40
Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği açıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği’ törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Sokakta yaşayan can dostlarımız artık bize emanet” dedi.

Mersin Millet Bahçesi içerisinde yapılan Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniğinin açılış törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönülleri ile hayvanseverler katıldı. Kliniğin açılışında stant açan hayvan dostları çeşitli satışlar yaparken, yerel sanatçı Naciye Çakmak da konuklara müzik dinletisi sundu.

“Evde hayvan beslemek, insana huzur ve mutluluk verir”

Törende konuşan Başkan Gültak, kendisinin de bir hayvansever olduğunu ve çocukluğundan bu yana kedi veya köpek beslediğini ifade ederek, “Şu anda da evimizde 6-7 yaşlarında Gece adlı bir kedim var. Ben onun oyun arkadaşıyım. Hayvan beslemek gerçekten insanı iyi, rahat ve huzurlu hissettiriyor; çok farklı bir his olduğunu söylemeliyim” diye konuştu.

“Kliniğimiz, Türkiye’nin en güzel millet bahçesinde hizmet verecek”

“Sokakta yaşayan can dostlarımız artık bize emanet” diyen Gültak, sokak hayvanlarına yönelik şiddete karşı olduğunun altını çizerek, “Mersin’de hayvan haklarıyla ilgili bugüne dek ciddi bir çalışma olmadığını maalesef görüyoruz. Sokak hayvanları büyük sıkıntılar yaşıyor. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanları için arkadaşlarımızla önemli işler yaptık.

Akdeniz’in her köşesine mama, su ve yem dağıttık. Bugün de bizim ve hayvanseverlerin bir hayalini gerçekleştirdik. Gönüllü veteriner arkadaşlarımızın ve hayvan dostlarımızın desteğiyle Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birinde açtığımız kliniğimiz, can dostlarımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Gültak, klinikte sadece kısırlaştırma işlemi yapılmayacağını, operasyon, tedavi ve bakım hizmeti de verileceğini kaydederek, kliniğe getirilen hayvanlara bakım yapıldıktan sonra küpelerinin takılacağını söyledi.

“Mersinli hayvanseverlerin bir hayali gerçek oldu”

HAYTAP adına konuşan Sevil Kumaş ise hayvanseverlerin yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi Mersin’de hayata geçirmekten mutluluk ve heyecanı duyduğunu vurguladı. Kumaş, “Belediye Başkanımız Mustafa Gültak ve HAYTAP’ın destekleriyle kliniğimizi hizmete açıyoruz. Bu sayede birçok sokak hayvanımızı kurtarmış olacağız, daha rahat besleme yapabileceğiz. Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin’de ilk kez ilçe belediyesi tarafından açılan bir klinik

Konuşmaların ardından Mersin’de ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından Millet Bahçesi içinde hizmete açılan ‘Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği’nin açılışına katkı sunan Mersin Barosu ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerine, Başkan Gültak tarafından plaket takdim edildi. Tören, yerel sanatçı Naciye Çakmak konseri ve renkli etkinliklerle devam etti.

Resmi açılışı yapılarak hizmete giren klinikte, birkaç gün önce ‘Karakız’ adlı sokak köpeğinin kısırlaştırma işlemi yapılarak kliniğin 33-001 numaralı ilk küpesi takılmıştı.

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