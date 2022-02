Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları için yuva yapıyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları için zor günlerde sığınabilecekleri kulübe ve yuvalar yaparak, kentin farklı noktalarına yerleştiriyor. Kulübeler, dileyen hayvanseverlere de ulaştırıyor. Sokak hayvanlarına her türlü desteğin süreceğini ifade eden Başkan Mustafa Gültak, vatandaşlara; “Dünyayı paylaştığımız ve hayatımızı renklendiren can dostlarımıza sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Kış aylarında sokakta yaşayan can dostlarının soğuktan korunabilmeleri için barınaklar yapan, pandeminin en ağır günlerinde sokak hayvanlarına tonlarca yem, mama, su desteği sunan ve bu desteğini sürdüren Akdeniz Belediyesi, bir yandan da kedi ve köpekler için kulübe üretmeye, güvercinler için yuva yapmaya devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin makine ikmal sahasında bulunan marangozluk atölyesinde görevli personel tarafından üretilen barınaklar ve yuvalar, ilçede bulunan ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu park, bahçe, meydan ve uygun alanlara yerleştiriliyor. Diğer yandan, talep eden hayvanseverlere de bu kedi ve köpek kulübeleri veya kuş yuvaları teslim ediliyor.

“Dünyayı paylaştığımız sessiz dostlarımıza sahip çıkalım”

Kendisi de bir hayvansever olan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve korunması amacıyla yerel yönetim olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Gültak, “Herkes için yaşanabilir bir Akdeniz oluşturmak için mücadele veriyor, ilçemizde yaşayan bütün canlıları seviyor ve önemsiyoruz. Sokakta yaşayan, dünyayı paylaştığımız, hayatımızı renklendiren can dostlarımız için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Can dostlarımızın mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılarken, kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunabilmeleri için ilçemizin her yerine kulübeler yerleştiriyoruz. Kuşlar ve güvercinler için de yuvalar yapıyor, park ve meydanlardaki ağaçlara asıyoruz. Geçen yıl içinde Adanalıoğlu sahilini mesken tutan köpeklerimiz için 100 metrekarelik alanda, 5 padokun bulunduğu, yaklaşık 20 köpeğin barınıp beslenebileceği korunaklı ve sağlam bir barınak yapmıştık. Hayatımızı, dünyamızı, çevremizi paylaştığımız sessiz dostlarımızı koruyor, onların sesi oluyoruz. Vatandaşlarımızdan da tek ricamız, can dostlara karşı duyarlı olmaları ve onlara sahip çıkmalarıdır” dedi.