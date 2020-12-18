Akdeniz Belediyesi ’sıfır atık belgesi’ almaya hak kazandı

Akdeniz Belediyesinin, gelecek nesillere temiz bir ülke, sağlıklı bir çevre ile güzel bir doğa bırakmak amacıyla başlattığı, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ‘sıfır atık belgesi’ almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilgili personele aralıklarla eğitim verilirken, merkez bina ile diğer hizmet binalarındaki tüm çöp kovaları kaldırılıp farklı atıklar için birçok geri dönüşüm kutusu yerleştirildi. Belediye merkez binada ayrıca ambalaj, kağıt, plastik, cam, organik, metal ve diğer tüm atıkların, önce kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm, değerlendirme ve bertaraf tesislerine gönderilmesi de sağlanıyor. Özellikle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yapılan çalışma sayesinde ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’, Akdeniz’de ciddiyet ve başarıyla gerçekleştiriliyor.

“Her alanda örnek belediyecilik hizmeti vermeye çalışıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin ’sıfır atık belgesi’ almasını sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile bu konuda duyarlılık gösteren tüm personele, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Her alanda örnek bir belediyecilik sergilemek için mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Gültak, “En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakabileceğimiz en anlamlı ve değerli miras, temiz bir dünya, sağlıklı bir çevre ve doğadır. Bu nedenle geri dönüşüme büyük katkı sunan sıfır atık projesini çok önemsiyoruz. Atıklar, henüz kaynağında iken ayrıştırılıyor, bu sayede kent ve ülkemiz ekonomisi de kazanıyor. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Mersin ve Akdeniz için elimizden gelen her türlü hizmet ve projeyi hayata geçirmeye, doğa ve çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.