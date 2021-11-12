Akdeniz Belediyesi, semt pazarlarına kilo kontrol noktaları kurdu

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hileli satışların önüne geçerek vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla ilçe sınırları içinde kurulan semt pazarlarında ‘kilo kontrol noktaları’ kurdu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘Pazaryerleri Uygulama Yönetmeliği’ kapsamında vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve eksiksiz hizmet almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, vatandaşları aldatmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla ilçe sınırlarında açılan pazar yerlerinin çıkışlarına ‘kilo kontrol noktaları’ yerleştirdi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Zabıta ekipleri, pazara gelip alışverişlerini tamamlayan ve evinin yolunu tutan vatandaşların taşıdığı poşetlerdeki meyve, sebze ve çeşitli gıda ürünlerini elektronik tartılara koyup, herhangi bir hile veya usulsüzlük olup olmadığını kontrol etti. Zabıta ekiplerinin uygulaması karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, denetimden memnun kaldıklarını ifade ederek, uygulamanın sürmesini talep ettiler.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında kilogram kontrolü ile birlikte, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını da denetledi; maske ve mesafe kurallarına uyulması noktasında esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlara sürekli uyarılarda bulundu.