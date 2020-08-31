Akdeniz Belediyesi, şehit ailelerini yaz kampına gönderdi
AKDENİZ BELEDİYESİ, 100 ŞEHİT AİLESİNİ, SİLİFKE İLÇESİNDEKİ KAPIZLI KAMPINA GÖNDERDİ. KAMPTAN ÜCRETSİZ YARARLANACAK ŞEHİT AİLELERİ, KEYİFLİ BİR TATİL YAPACAK.
MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 100 şehit ailesini, Silifke ilçesindeki Kapızlı kampına gönderdi. Kamptan ücretsiz yararlanacak şehit aileleri, keyifli bir tatil yapacak.
Akdeniz Belediyesinin geçen yıl başlattığı ücretsiz yaz kampları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda öğrencilerin, sonrasında anneler ile kızlarının ardından bu kez de şehit aileleri Kapızlı kampına uğurlandı. Belediye merkez binası önünde gerçekleşen törende, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökmen Akyürek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, Silifke’de bulunan Kapızlı yaz kampına gidecek şehit ailelerini uğurladı. Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında aileler, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ve tek tek ateşleri ölçülerek kontrollü şekilde otobüslere alındı.
100 şehit ailesi kampa gönderildi
Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteklediği proje kapsamında, şehit ailelerini Silifke’ye ücretsiz kampa uğurlayan Başkan Yardımcısı Akyürek, “Belediyemizin geçen yıl başlattığı ücretsiz yaz kampına, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan başarılı çocuklarımız, sonrasında hiç tatile çıkmamış annelerimiz ile kızlarının ardından bu kez de şehit ailelerimizi gönderiyoruz. Müdürlüklerimiz tarafından ilk etapta 100 şehit ailemiz belirlendi. Bu ailelerimizden 65’i bugün yola çıkıyor. Kalan 35 ailemiz de gün içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkacak. Tüm şehit ailelerimize iyi eğlenceler diliyor, gönüllerince güzel ve keyifli birkaç gün yaşamalarını temenni ediyorum. Şehit ailelerimiz, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizin bizlere en kıymetli emanetidir. Onların başımızın üstünde daima yeri vardır. Akdeniz Belediyesi olarak, sosyal ve kültürel içerikli hizmet ve projelerimize yenilerini katarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
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