banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine neden son verdi?
Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine neden son verdi?
Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor
Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor
Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!
Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!
Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel
Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel

Akdeniz Belediyesi personeline, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi verildi

Akdeniz Belediyesinde birim müdürleri ve personele yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

MERSİN 11.02.2021, 16:35
3
Akdeniz Belediyesi personeline, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi verildi

Akdeniz Belediyesinde birim müdürleri ve personele yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi, bünyesinde çalışan yöneticilere ve personellere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Çukurova Belediyeler Birliğine bağlı Av. İlayda Kaya tarafından, belediyenin birim müdürleri ile personeline yönelik olarak KVKK hakkında eğitim semineri düzenlendi. Belediye konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, KVKK’nın ne denli önemli ve yararlı olduğuna dikkat çekilerek, sonuçlarının neler doğurabileceğine dair vurgu yapıldı. Eğitimde ayrıca, kişisel verilere ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konularında ayrıntılı bilgiler anlatıldı.

Kanunun yaptırımları genişledi

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Av. Kaya, başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esasların önemine değindi. Kaya, pek çok alanda kanunun kapsamının ve yaptırımlarının genişletildiğine işaret ederek, kişisel bilgilerin özenle saklanması ve o kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

"KVKK’yı eksiksiz uygulamayı amaçlamaktayız"

Kişisel verilerin korunmasının büyük önem arz ettiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise yaptığı açıklamada, “KVKK uyumlaştırma konusunun yasal zorunluluk haline gelmesi, bu kanun ile ilgili diğer mevzuatta cezai ve idari anlamda ağır yaptırımların söz konusu olması, konunun ehemmiyeti nedenleri ile Çukurova Belediyeler Birliği tarafından verilen bu eğitim kurumumuz adına oldukça önemlidir. Eğitim sayesinde belediyemiz bünyesinde bu farkındalığın oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu eğitimle beraber vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerde de Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dair usullerin eksiksiz uygulanmasını amaçlamaktayız" dedi.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16