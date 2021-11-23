Akdeniz Belediyesi, park ve yeşil alanları çiçeklendiriyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların dinlenmek ve güzel vakit geçirmek, çocukların da gönüllerince eğlenmek için uğradığı park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve mevsimlik çiçek dikimlerine devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, her yaştan vatandaşın aileleriyle güzel vakit geçirmek, çocukların da arkadaşlarıyla gönüllerince eğlenmek amacıyla ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik yenileme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan oturma, oyun, spor, aydınlatma grupları ile çeşmeler ve çöp kovalarını değiştiren veya tadilattan geçirip yeniden kullanıma sunan ekipler, parkların zemini ile çevresini de yeniliyor.

Park ve bahçeler ekipleri; okul, cami, sağlık ocağı, taziye evi ve muhtarlıklar gibi kamu kurumlarının etrafındaki yeşil alanlarda da ağaç budama, ot biçme ve çevre düzenlemesinin yanı sıra kamelyalar yapıyor. Ekipler, görüşü engellediği için hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini tehdit eden ağaç ve yüksek çalıları da budayıp riskleri ortadan kaldırıyor.

Oyun gruplarının zemini yenilenip güvenli hale getiriliyor

Ekipler, mahalle evlerinin bahçesinde bulunan parklar ile farklı mahallelerde yer alan parklardaki çocuk oyun gruplarının zeminini kauçuk ve halıfleks ile kaplayıp daha güvenli hale getirirken, ihtiyaç duyan park ve yeşil alanları da toprak tesviyesi ile yükseltip çevresini düzenliyor. Akdeniz’in park, bahçe ve yeşil alanlarında budama, temizlik ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda da bazı alanlarda boylu fidan ve çiçek ekimi gerçekleştiriyor. Ekipler, park, bahçe ve yeşil alanların yanı sıra ibadethaneler, kamu kurumları ve spor sahalarının etrafının çevre düzenlemesini de yapıyor.