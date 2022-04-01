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Akdeniz Belediyesi ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenledi

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte; otizmli gençlerden oluşan bir grup yöresel halk oyunları sergiledi; çocuklar, aileleri ve konuklar, ellerini boyayıp duvarda iz bıraktı, gökyüzüne balonlar uçurdu.

MERSİN 01.04.2022, 15:21
Akdeniz Belediyesi ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenledi

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte; otizmli gençlerden oluşan bir grup yöresel halk oyunları sergiledi; çocuklar, aileleri ve konuklar, ellerini boyayıp duvarda iz bıraktı, gökyüzüne balonlar uçurdu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi hizmet binası önündeki alanda düzenlenen buluşmaya, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Soner Demir, Kızılay yetkilileri, STK temsilcileri, öğretmenler, aileler ile otizmli çocuklar ve gençler katıldı.

“Erken müdahale ile etkin sonuç alabiliriz”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, etkinlikte yaptığı konuşmada, otizmin, eksiklik değil farklılık olduğunu vurgulayarak, dünyada otistik doğan bebek sayısının her geçen gün arttığına işaret etti, erken teşhis ve müdahalenin önemine dikkat çekti. Gültak, “Otizmli çocuklarımıza erken müdahale edebilirsek çok daha hızlı ve etkili sonuç alabiliyoruz. Belediye olarak, özel veya engelli çocuklarımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Akdeniz’in ilk engelli kooperatifini kurduk. Türkiye’de e-engelsiz ticaret sitesini kuran belediyelerin de başında geliyoruz. Özel çocuklarımızı ve ailelerimizi yalnız bırakmayacağımızın, sorunları ile ilgileneceğimizin bir kez daha sözünü veriyorum” dedi.

“Herkese büyük sorumluluk düşüyor”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Topkaya ise konuşmasında, “Otizm konusunda toplumsal farkındalığın artması, erken yaşta teşhis oranlarını yükseltebileceği gibi, verilen doğru eğitimlerle otizmli çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal hayata kazandırılmasını da sağlayacaktır. Otizmli bireylerin her türlü imkana ulaşması için her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir” diye konuştu.

“Birlik olursak aşamayacağımız engel yok”

Mersin’de engelli bireylere yönelik hayata kattıkları hizmet ve çalışmaları anlatan Engelliler Meclisi Başkanı Demir ise Türkiye’de sınavla engelli memur yerleştirmede 2 yıl üst üste birinci olduklarını belirterek, “Biz birlikte ve beraber olursak, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” ifadelerini kullandı.

Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman da Türkiye’de doğan her 48 çocuktan birinin otizmli dünyaya geldiğini kaydederek, otizmin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Otizmin belirgin tedavisi olmadığını belirten Yaman, “Otizmin tek tedavisi yoğun, kaliteli bir eğitim ve sosyalleşmedir. Dernek olarak 4 yıldır ilmek ilmek otizmi Mersin’de fark ettirmek için çalışıyoruz. Otistik çocuklarımızın uzattığı elini tutun, seslerini duyun. Otizmli çocuklarımıza yalnız olmadıklarını lütfen hissettirin” dedi.

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