Akdeniz Belediyesi, MEÜ Yenişehir Yerleşkesini yenileyecek

Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesinde, oturma banklarının yenilenmesi, tamir, tadilat, boyama, fidan dikimi, peyzaj, budama ve çimleme çalışması yapacak.

Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile yaptığı işbirliği kapsamında, üniversitenin Yenişehir Kampusu içerisinde bir takım yenileme ve düzenleme çalışmaları için destek verecek. Bu kapsamda, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, MEÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile birlikte yerleşkeyi gezdi.

Yenilenmeye ve değişime ihtiyaç duyulan tüm alanları inceleyen Başkan Gültak, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin daha yeşil, nezih ve sağlıklı bir mekanda eğitim sürecini yaşayabilmeleri, istediklerinde de dinlenebilmeleri amacıyla MEÜ Yenişehir Yerleşkesi içerisinde yenileme çalışması yapacaklarını ifade etti. Gültak, Yenişehir yerleşkesi içerisinde yer alan oturma gruplarının yenileneceğini, ayrıca yerleşkeye daha fazla fidan dikilerek ağaçlandırılacağını ve kapsamlı şekilde peyzajının yapılacağını belirtti. Yerleşkede ihtiyaç duyan yapıların da tamir edilip tadilattan geçirileceğini ve boyanacağını kaydeden Başkan Gültak, yerleşkenin baştan sona yeniden çimlendirileceğini de sözlerine ekledi.