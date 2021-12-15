Akdeniz Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, ilçede artık kullanılmayan ve harabeye dönen metruk binaların yıkımına devam ediyor. Barış ve Camili mahallelerindeki iki metruk bina da yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahiplerince terk edildiği için zaman içinde harabeye dönen, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında görsel kirlilik oluşturan metruk yapıların yıkımına aralıksız devam ediyor. Merkez veya kırsal bölge ayırımı yapmadan, bugüne dek ilçe sınırlarında bulunan yüzlerce metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek görsel kirliliği ortadan kaldıran Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak yasal süreçleri tamamlanan Camili Mahallesi Camili Sokakta ve Barış Mahallesi 128. Cadde üzerinde bulunan iki metruk binanın kontrollü yıkımını yaptı.

Çevre güvenliği alınarak ağır iş makineleri yardımıyla yapılan yıkım çalışmasıyla ortaya çıkan tonlarca yıkıntı atığı ve molozlar kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarılırken; çeşitli riskler ve tehlikeler barındıran harabe haldeki binaların yıkımına tanık olan mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.

Talep ve şikayetler en kısa sürede değerlendiriliyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı tespitlerin yanı sıra muhtarlar, mahalle sakinleri ile bina sahiplerinin talep ve şikayetleri üzerine, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturan, kimi zaman toplumsal sorunlara sebep olan metruk yapıların yıkım çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.