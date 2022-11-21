Akdeniz Belediyesi mahalle kültür ve sanat evlerinde birçok kurs veriliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi mahalle kültür ve sanat evlerinde, okuma-yazma kursundan giyim, kuyumculuk ve kuaförlük gibi farklı alanlarda verilen kurslara yüzlerce vatandaş katılıyor. Kurslar sayesinde kadınlar, okuma-yazma öğreniyor, kazandıkları mesleki beceri sayesinde de ailesinin bütçesine katkı sağlıyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı mahalle kültür ve sanat evlerinde, uzman eğitmenler eşliğinde, farklı alanlarda çeşitli kurslar ve mesleki beceri eğitimleri veriliyor. Özellikle Akdenizli kadınların yoğun ilgi gösterdiği mesleki kurs ve eğitimler sayesinde kadınlar, bir yandan meslek ve beceri kazanıp geleceğe daha güvenle bakabiliyor, kimisi de kendi atölyesini açıp veya başka firmalarda işe başlayıp üretim sürecine dahil oluyor.

Çilek Mahallesi’nde hizmet veren mahalle kültür ve sanat evinde bugün itibariyle 5 farklı alanda kurs ve eğitim veriliyor. Merkezde okuma-yazma kursuna 34 kişi, giyim kursuna 37 kişi, zeka oyunları kursuna 28 kişi, kuaförlük kursuna 31 ve kreş hizmetine 30 olmak üzere toplamda 160 kişi devam ediyor.

Karaduvar Mahalle Kültür ve Sanat Evi’nde de 3 eğitmen gözetiminde verilen kuyumculuk işletme kursuna 40, dikiş-nakış kursuna 35 ve kursiyer çocukları oyun odası 45 olmak üzere 120 vatandaş devam ediyor. Kendilerine bu imkanı sunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerine teşekkür eden mahalleli kadınlar, kurslar sayesinde meslek sahibi olup aile bütçelerine katkı sunabildiklerini belirterek kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını dile getirdi.

“Yeni projelerimizle Akdenizli kadınların yanında olmaya devam edeceğiz”

Göreve geldiği ilk günden beri Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Başkan Gültak, Turgut Reis Mahallesi’nde 11’inci mahalle kültür ve sanat evini açarak hizmete sunduklarını söyledi. 12’nci kültür evini de Huzurkent’te hizmete açmaya hazırlandıklarını vurgulayan Gültak, "Mahalle Kültür ve Sanat evlerimizde verdiğimiz kurslar sayesinde, bugüne dek ihmal edilen Akdenizli kadınlar meslek öğreniyor, kimi öğrendiklerini daha da ilerletip kendisine atölye açıyor ve üretip satış yapmaya devam ediyor. Ayrıca kadın emeği diyarında veya festival, şenlik gibi etkinliklerde de kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satabiliyor. Bu sayede kadınlar, ailesinin bütçesine de ciddi katkı sunuyor. Kurslarımıza katılan kadınların küçük çocukları için de merkezlerimizde bulunan kreşlerde uzman eğitmenler gözetiminde öğretici ve eğlendirici aktiviteler düzenleniyor. Hep söylediğim üzere; ‘güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum da güçlü devlet’ demektir. Bu nedenle Akdenizli kadınlar ve onların geleceği için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.