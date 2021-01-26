Akdeniz Belediyesi, korona virüsle mücadeleye kesintisiz devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yeni yılda da korona virüs salgını ile mücadelesine aralıksız devam ederek, hastaneler, cami ve mescitler, bankalar, kamu kurumları ile park ve yeşil alan gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele amacıyla Kriz Masası bünyesinde oluşturulan 100 kişilik mobil dezenfekte ekibinin, ilçe genelinde salgının yayılmasını önlemek için yürüttüğü mücadele yeni yıl içinde de gece-gündüz demeden kesintisiz devam ediyor.

Hazırlanan plan ve program kapsamında sahaya çıkan salgınla mücadele ekipleri; hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler, cami, mescit, banka ve kamu kurumları, dernek ve meslek odaları binaları, pazaryerleri ile park ve yeşil alanlarda ilaçlama, dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, pozitif vaka görülen apartman gibi toplu yerleşim alanlarında da salgına karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Bugüne dek binlerce noktayı ilaçlayıp virüsten arındıran ekipler, son olarak Nusratiye Camii, Tahtalı Cami, Mağribi Cami ile Mersin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mescidinde ilaçlama yaptı. Mobil ekipler, cami ve mescitlerde bulunan halıları da otomatik makine ile yıkadı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı banka şube binalarında da dezenfekte çalışması yapan Akdeniz mobil ilaçlama ekipleri, Yenimahalle’de bulunan ve vaka tespit edilen bir apartmanın giriş, merdivenler ve koridorlarını da ilaçlayıp virüslerden arındırdı. Ekipler, ilçe genelinde bulunan binlerce çöp konteynırını da periyodik olarak hem yıkıyor hem de ilaçlı su ile dezenfekte ediyor.