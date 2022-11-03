Akdeniz Belediyesi Kış Spor Okulu çocukları bekliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, 7-13 yaş aralığındaki Akdenizli çocuklara yönelik olarak düzenlediği ve ücretsiz futbol, basketbol ve kort tenisi kurslarının verileceği “Kış Spor Okulları" kayıt dönemi başladı.

Sporun ve sporcunun dostu Akdeniz Belediyesi, yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de ilçede yaşayan çocukları sporla buluşturmaya, yeni yetenekleri keşfederek geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde ve uzman antrenörler eşliğinde, 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol, basketbol ve kort tenisi kursları için Akdeniz Belediyesi Kış Spor Okulları’na kayıtlar alınmaya başlandı.

Sporu seven veya spordaki yeteneğini geliştirmek isteyen çocuklarını, Akdeniz Belediyesi’nin sağladığı spor kurslarına kaydetmek isteyen veliler, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisine gelebilir, ayrıca 05527690805 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilir. Başvuruların kontenjanlarla sınırlı olduğu spor kurslarına son başvuru tarihi ise 11 Kasım 2022.