Akdeniz Belediyesi ile Tarsus Belediyesi arasında ‘Ortak Hizmet’ projesi uygulanacak

Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında düzenledi. Toplantıda Başkan Gültak, tapuda Akdeniz Belediyesine ait Kulak Mahallesi’nin sahil bölgesindeki her türlü işgal ve engele son verilip Akdeniz ve Tarsus sakinlerinin denize girebilmesi amacıyla Meclis gündemine bir teklif sundu.

Mecliste, dileyen vatandaşların hiçbir işgal veya engelleme olmadan Kulak Mahallesi’nde bulunan sahili kullanıp denize girebilmesi amacıyla, Akdeniz Belediyesine kayıtlı olan taşınmazın 15 yıllık bir süre ile Tarsus Belediyesine tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Komşu iki belediye arasında ‘Ortak Hizmet’ projesi yapılması kaydıyla gündeme gelen teklif, oybirliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi. Akdeniz Belediye Meclisi, 2023 yılı ilk toplantısının açılışında söz alan Başkan Gültak, vatandaşların yeni yılı ile birlikte 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü kutladı. Yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bir önceki birleşim tutanak özetinin kabulünden sonra yasa gereği, Meclis’te grubu bulunan AK Parti, CHP ve HDP’li birer meclis üyesinin yer aldığı meclis denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli yapılan seçim sonucunda denetim komisyonuna Aydın Egin, Salih Akbaş ve Mahmut Dönmez seçildi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Meclis’e konuk oldu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın da konuk olduğu Meclis toplantısında. Kulak Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz Belediyesine kayıtlı taşınmazlarda vatandaşların rahatlıkla denize girebilmesi amacıyla Tarsus Belediye Başkanlığı’nca sahil şeridinin düzenlenmesi için yetki verilmesi konusu da görüşüldü. Akdeniz Belediyesine ait toplamda 26 bin 670 metrekarelik alanda komşu iki belediye arasında ‘Ortak Hizmet’ projesi yapılması kaydıyla ve alanın 15 yıllığına tahsisi ile ilgili konu oybirliği ile komisyonlara sevk edildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Maalesef 30 yıldır denize giremiyoruz. Ama çok şükür ki zamanında Kulak Mahallesi’ne bağlı olan bu yerde o zamanlar Huzurkent Belediyesi bir planlama yapıyor. Bu planlamada da o alanı belediye hizmet alanı olarak belirliyor. Kulak Köyü Tarsus’a bağlı fakat sonrasında 2012 yılında Pergel Yasası ile bu yer Akdeniz Belediyesine devrediliyor. Kamuya açık sahil kısmını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Fakat insanlarımız burayı kullanırken, arka tarafta çok çirkin bir yapılaşmaya gidiliyor. Bu yapılaşmanın diğer tarafında da park alanları zaten mevcut. Bunları rahatlıkla yapabiliyoruz ama düşünün bir şezlongu, bir gölgelik, kabin veya duş alınacak yerlerin yapabilmesi için de bu yerin tahsisinin yapılmasını Meclis’ten rica ediyorum. Anlayışı ve iyi niyetinden dolayı da Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Emin olun 400 bin nüfuslu Tarsus’un denize ulaşabileceği tek yeri, başka bir yerimiz yok” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarımız denize giremeyince sahil işgal ediliyor”

Başkan Mustafa Gültak da alanın tahsisi ile ilgili yaptığı açıklamada. göreve geldikten kısa bir süre sonra Adanalıoğlu sahilinin batı tarafındaki yüzlerce barakayı yıkıp, sahili temizlediklerini hatırlattı. Sahilin doğu tarafında ise işgallerin devam ettiğini ve denize girilebilecek tek alanın da burası olduğunu vurgulayan Gültak, “Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan bizi ziyaret ettiğinde bu konuyu görüştük. Tabi insanlarımız denize girebilsin, deniz sahipsiz kalmasın istiyoruz. Çünkü aksi takdirde bölgede işgalciler türüyor. Birlikte ortak bir karar verdik ve o nedenle bugün Meclis gündemimize aldık. Tabi son karar Meclis’in. Biz sadece 2 başkan aramızda konuşup bugünkü Meclisimizin gündemine gelmesi için konuyu görüştük. İki başkan olarak, iki ilçemizin de ortak menfaatini gözetiyoruz. Ortak bir proje hizmet alanı yapacağız. Karşılığında da iki ilçemiz de sahili kullanacak. Bölgenin tapusu da bizde, ortada bir satış yok. Ben mantıklı gördüm ve Haluk Başkanın güzel şeyler yapacağına da inanıyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda, 5393 sayılı kanunla belediyede görevli tam zamanlı sözleşmeli personelin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı cetvel üzerinden ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin teklif, oybirliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Çilek Mahallesi 6317 Sokak ve 6323 sokakları arasındaki bölgeye Akdeniz Belediyesi tarafından taziye evi yapılabilmesi amacıyla imar planı değişikliğini içeren teklif de görüşülerek komisyonlara havale edildi. Mülkiyeti hazineye ait olup Akdeniz Belediye Başkanlığına tapu devri gerçekleşen Kürkçü Mahallesinde bulunan bazı parsellerin de kanun hükümleri gereği sahipleri tarafından tapu devirleri yapılabilmesi ile ilgili teklif oybirliği ile komisyonlara sevk edildi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.