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Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi giderek güçleniyor. Her alanda tecrübelerini paylaşan iki belediyenin başkanları Mustafa Gültak ile Mehmet Tahmazoğlu, Mersin’de bir kez daha buluştu.

MERSİN 06.11.2021, 12:24
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi giderek güçleniyor. Her alanda tecrübelerini paylaşan iki belediyenin başkanları Mustafa Gültak ile Mehmet Tahmazoğlu, Mersin’de bir kez daha buluştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri, iki belediye arasındaki kardeş belediyecilik protokolüne katkı sunmak ve işbirliklerine dair fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibini ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve ekibi ile Karaduvar Mahallesinde bir araya geldi. İletişim ve koordinasyonun zenginleşmesi adına gerçekleşen ziyarete, iki belediyenin başkan yardımcıları ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri de katıldı.

"Aramızda ciddi bir hukuk oluşturduk"

Başkan Gültak, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tahmazoğlu ve meclis üyelerini Akdeniz’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Vatandaşlara daha güzel hizmetler üretmek adına iki belediyenin de bu kapsamlı görüşmelerini çok değerli bulduğunu belirten Gültak, “Kardeş belediye olduğumuz günden bu güne kadar pek çok kez birbirimizi ziyaret ettik. Gaziantep ile Mersin arasında gerçekten çok ciddi bir hukuk oluşturduk" dedi.

"Saatte 160 ton asfalt döken plent hibe edildi"

Şahinbey Belediyesinin Akdeniz Belediyesine saatte 160 ton asfalt döken plent tesislerini hibe ettiğini anımsatan Gültak, Tahmazoğlu ve Şahinbey halkına teşekkür ederek, “Böylelikle Akdeniz’in ilk kez bir asfalt plenti oldu. Kendisi gerçekten Türkiye’de önemli işlere imza atan başarılı bir belediye başkanıdır. Biz de Şahinbey’e gittiğimizde hem kendisinden hem başkan yardımcıları ve bürokratlarım onun ekiplerinden güzel şeyler öğrendik; tecrübelerinden faydalandık. Bunların bir kısmını da gelir gelmez uygulamaya başladık" diye konuştu.

"Ekiplerimiz arasında tecrübe paylaşımı yapıyoruz"

Başkan Tahmazoğlu da "Genel merkezimiz tarafından Şahinbey ve Akdeniz belediyelerimiz kardeş belediye olarak ilan edildi. O günden beri birbirimizi ziyaret ederek ekiplerimiz arasında da tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Halkımıza çok daha güzel hizmetler sunabilmek adına işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İşbirliğimiz her zaman devam edecektir"

İki belediyenin yapmış olduğu hizmetler hakkında deneyimlerini paylaştıklarını dile getiren Tahmazoğlu, "Birbirimizi hep destekliyoruz. Mustafa Başkanımı çok yakın tanıyor ve takip ediyorum. Akdeniz’e gerçekten çok güzel işler yapıyor. Çalışmalarını takdirle karşılıyor ve hem kendisini hem de ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu işbirliğimiz, gayretimiz ve ileriye dönük çalışmalarımız da her zaman devam edecektir" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından Gültak, Tahmazoğlu ve iki belediyenin Cumhur İttifakı meclis üyeleri, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret ederek karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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