banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp tartışması

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz’in mahallelerinde çöp dağları olduğunu iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye ait kamyonların Güneş Mahallesinde bir araziye kaçak moloz döktüğü görüntülerin yer aldığı videoyla yanıt verdi. Gültak, “Vahap Seçer, Büyükşehir ve MESKİ’ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesindeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacak” diye sordu.

MERSİN 11.12.2020, 12:03
2
Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp tartışması

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz’in mahallelerinde çöp dağları olduğunu iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye ait kamyonların Güneş Mahallesinde bir araziye kaçak moloz döktüğü görüntülerin yer aldığı videoyla yanıt verdi. Gültak, “Vahap Seçer, Büyükşehir ve MESKİ’ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesindeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacak” diye sordu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp tartışması başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in, son meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ı, ilçede çöp dağları oluştuğu iddiasıyla suçlamasıyla başlayan tartışma, iki kamyonun çöp ve moloz döktüğü görüntülerle yeni bir boyuta taşındı. Başkan Gültak, ‘komplo’ iddiasını da gündeme taşıdı.

“Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor”

Başkan Gültak, basın toplantısı düzenleyerek, Seçer’in iddialarına Akdeniz Belediyesi görevlileri tarafından çekilen bir videoyla yanıt verdi. Söz konusu videoyu izleten Gültak, görüntülerde biri Büyükşehir Belediyesine, diğeri Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait iki kamyonun, araziye çöp ve moloz döktüğünün açıkça görüldüğünü söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin son meclis toplantısında, Başkan Seçer’in Akdeniz ilçesinin mahalleleri ve sokaklarında çöp dağları olduğunu iddia ettiğini, Akdeniz Belediyesi ve saha ekiplerini görevini yapmamakla itham ettiğini belirten Gültak, “Oysa Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz, 65 mahallemizin tamamında, onlarca araç ve yüzlerce personel ile haftanın 7 günü ve 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermektedir. Ayrıca bizim dönemimizde kurulmuş acil durumlar için de çöp taksilerimiz mevcuttur. Acil bir durumda hemen çöp taksimiz gider çöpü toparlar” diye konuştu.

“Büyükşehir ve MESKİ’ye ait kamyonların moloz döktükleri videoyla kanıtlandı”

Konuşmasını, çekilen fotoğraflarla da destekleyen Gültak, “Elimdeki şu fotoğraflarda ve cep telefonu ile çekilen videoda; Akdeniz ilçemiz sınırlarında yer alan Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken kamyonlar görülmektedir. Yaptığımız incelemeler sonucunda bu arazinin şahıs arazisi olduğu, herhangi bir kiralamanın söz konusu olmadığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle de yaptığımız yazışma sonucunda moloz veya çöp dökmeye yönelik herhangi bir iznin olmadığını tespit ettik. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin logosu ve ismi, diğerinde de MESKİ logosu yer almaktadır. Kamyonların bu alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce de fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve çok kez uyarılmasına rağmen bu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökmeye devam etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“Başkan Seçer, bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökülmesini nasıl açıklayacak?”

Bu olaylarla ilgili Başkan Seçer’den açıklama isteyen ve ‘komplo kokan hareket’ cümlesiyle tartışmayı farklı bir boyuta da taşıyan Gültak, “Şimdi soruyorum; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında bizleri; Akdeniz’in mahalleleri ve sokaklarını temizlememekle, çöp ve atık dağlarına mahkum etmekle itham ederken, Büyükşehir ve MESKİ’ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesindeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacaktır? Yine soruyorum; sahada görevli personel arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve esenliği, Akdeniz’in temizliği için gece-gündüz demeden özveriyle çalışırken; kamyon kamyon çöp ve moloz dökülmesiyle ortaya çıkan bu görüntünün hesabını kim verecektir? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in ve MESKİ yetkililerinin; bize yönelik ‘komplo kokan’ bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?” diye sordu.

“Yasal işlem başlattık”

Güneş Mahallesinde bulunan bu alana, göz göre göre moloz ve çöp döken kamyonların plakalarının tespit edildiğini dile getiren Gültak, “Belediye olarak bu konuda gerekli yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Tonlarca atık dökülen bu arazinin, fen işleri ve çevre koruma müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce, iş makineleri yardımıyla saatler süren çalışmayla temizlendiğini, halk sağlığını tehdit eden atıkların mahalleden çıkarıldığını da kaydetmek isterim” dedi.

“Hiç kimse bizi, sokaklarda çöp ve atık dağları oluşturmakla itham edemez”

Göreve geldiği ilk günden itibaren, Akdeniz ilçesinde haftanın 3 günü mahalleleri ziyaret ettiğini ve sokak gezdiğine vurgulayan Başkan Gültak, “Ben en az haftanın 3 günü muhtarlarımızı, esnafımızı ziyaret eden, bölgedeki hanımefendilerle sohbet edip çaylarını, kahvelerini içen, sorunlarına yakından temas eden bir başkan olmama rağmen ‘Cesaretin varsa o sokaklara git’ sözüyle muhatap oldum. Ekiplerimizin çalışmalarını mahallinde denetlerken, esnaf ve vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarını dinliyorum. Anlattıkları sorunların çözümü bizi ilgilendiriyorsa ilgili başkan yardımcısı ve bürokratlarla not alıp çözen, orta vadedeyse planlayan, belediyemizi ilgilendiren bir konu değilse hemen telefonla gerekli kurumları arayıp görüşüyorum. Bu sayede sorunların en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlarken, halkımızın şikayetlerini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu bağlamda hiç kimse; ne kurum olarak belediyemizi ve fedakarca çalışan ekiplerimizi ne de belediye başkanı olarak beni; Akdeniz ilçemizi, mahallelerimizi ve vatandaşlarımızı ihmal etmekle, sokaklarda çöp ve atık dağları oluşturmakla itham edemez” diye konuştu.

Başkan Gültak, yasal işlemle ilgili bir soru üzerine de Zabıta Müdürlüğüne talimat verdiğini, Kabahatler Kanununa göre gerekli yasal işlemin yapılacağını söyledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8