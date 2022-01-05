Akdeniz Belediyesi, Hoş Geldin Bebek projesiyle 4 bin 500’den fazla aileye ulaştı

Akdeniz Belediyesinin, 2020 yılı başında Mersin’de ilk kez hayata geçirdiği örnek sosyal projelerden biri olan “Hoş Geldin Projesi” ile 2 yıl içinde 4 bin 500’ün üzerinde aileye ulaşıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın, ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkesiyle 2020 yılı başında bir ilke imza atarak hayata kattığı “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, aradan geçen 2 yıl içinde 4 bin 500’den fazla bebeğe ulaşıldı. Dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri için anne-babaları tebrik etmek amacıyla ziyaretlerine devam eden Başkan Gültak, bebek ve annenin ihtiyaçlarının bulunduğu çantaları hediye ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de yeni doğan bebekleri ve ebeveynleri ziyaret ederek içinde onlarca çeşit ürünün bulunduğu çantayı ailelere ulaştırıyor. Hediye edilen çantada, biberondan emziğe, çeşitli mamalara ve bebek bezine kadar bir bebeğin ve annenin ihtiyaç duyduğu pek çok ürün bulunurken, aileler de proje nedeniyle memnuniyet ve teşekkürlerini dile getirdi.

“Ziyaret ettiğimiz ilk bebeklerimiz 2 yaşını doldurdu”

Mersin’de bir ilk olan ve 2020 yılı başında başlatılan projeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, “Mersin’de bu güzel ve örnek projeyi başlatan ilk belediye olmaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Nitekim projeyi ilk başlattığımızda ziyaret ettiğimiz bebeklerimiz bugün 2 yaşını doldurdu. Sevimli bebeklerimize ve anne-babalarına; yeni yılda sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür ve gelecek diliyorum. Hoş Geldin Bebek projemiz ile bu güzel günlerinde anne ve babaların sevincini, heyecan ve mutluluğunu paylaşıyoruz. En mutlu günlerinde insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Annelerin yükünü bir nebze hafifletiyoruz”

“Özellikle ilk kez anne olan kadınlara bu desteğin verilmesini önemsiyor, onların yükünü bir nebze de olsa hafifletiyoruz” diyen Gültak; “Çünkü bebek bakımı gerçekten çok meşakkatli ve fedakarlık isteyen bir süreçtir. Ailelerimize verdiğimiz bu hizmet ile bebeğin aşı takviminin takibi, sağlığıyla ilgili sorunların erken teşhisi ve böylece tedavinin başarılı olması da sağlanmış oluyor. Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan ailelerimizin mutluluğu mutluluğumuz, sevinci sevincimizdir. Toplumun en önemli çekirdek birimi ailelerimize her türlü desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.