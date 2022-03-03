banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

Akdeniz Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını açıyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve aile ekonomisi iyi olmayan gençlere imkan sunmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Üniversiteye hazırlanan 200’e yakın öğrenci, 10 eğitmen ile Akdeniz Belediyesinin sunduğu imkanlar sayesinde hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

MERSİN 03.03.2022, 11:39
Akdeniz Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını açıyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve aile ekonomisi iyi olmayan gençlere imkan sunmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Üniversiteye hazırlanan 200’e yakın öğrenci, 10 eğitmen ile Akdeniz Belediyesinin sunduğu imkanlar sayesinde hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim desteği devam ediyor. Metropol binasının 29’uncu katında eğitim alarak üniversiteye hazırlanan gençler, hedeflerine ulaşmak için verilen desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Akdeniz Belediyesi sayesinde başaracağım"

Etüt merkezinde eğitim gören Gülbahar İnan, "Buradaki birçok arkadaşımız gibi dershaneye gidecek imkanımız olmadığı için belediyemize başvuru yaptım ve bu sayede yerleştim. Birçok faydasını gördüm. Derslerimde konularım çok eksikti. Hocalarımız sayesinde çoğunu tamamladım. Gerek faaliyetler gerekse dersler açısından çok etkisini görüyorum. Hedefim sınıf öğretmeni olmak. Kendime çok güveniyorum. Akdeniz Belediyesi sayesinde bunu başaracağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Başarıya bir adım daha yaklaştım"

Akdeniz Belediyesinin sunduğu eğitim sayesinde derse olan ilgisinin daha da arttığını söyleyen Muhammet Avcı ise "Başarıya bir adım daha da yaklaştığımı söyleyebilirim. Önceleri hedefi olmayan biriydim. Şu anda ileriye dönük planlarım var ve adım adım ilerliyorum. Umarım istediğim okula yerleşebilirim. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Akdeniz, eğitim konusunda önemli bir atak yaptı"

Matematik Öğretmeni Zeynep Saraç da etüt merkezinde öğrencilerin eksik kaldığı konularda ilerleme imkanı bulduğuna dikkat çekerek, "Böylelikle üniversite sınavına hazırlık noktasında da önemli bir yol kat etmiş oluyorlar. Onlar için daha iyi bir gelecek sunmak adına çaba sarf ediyoruz. Akdeniz ilçesi bu proje sayesinde eğitim konusunda önemli bir atak yaptı. Akdeniz Belediyesinin de sağladığı bu olanağı çok değerli buluyor, emek veren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etüt merkezi eğitmenlerinden Matematik Öğretmeni Tamer Pehlivan da "Eğitim merkezimizdeki koşulların çok iyi olduğunu ve öğrencilerin de bundan memnuniyet duyduğunu görüyorum. Önümüzdeki yıllarda da üzerine katarak daha ileriye gitmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18