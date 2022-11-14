Akdeniz Belediyesi, festival konuklarının ilgi odağı oldu

Akdeniz Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen ve yerli yabancı binlerce insanı ağırlayan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’nde hazırladığı stant ve düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bu yıl ’Mersin narenciyedir, narenciye hayattır’ sloganı ile 8’incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali sona erdi. Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı ve çevresinde 12-13 Kasım’da organize edilen festival hareketli geçti. Cumartesi günü startı kent protokolü tarafından verilen festivalin ilk etkinliği ana sahnede Garnizon Komutanlığı Bandosunun açılış gösterisi oldu.

Akdeniz Belediyesinin standı ziyaretçi akınına uğradı

Uluslararası festivalde her yönüyle dikkat çeken bir stant açan Akdeniz Belediyesi de konuklara limonata ikram etti. Narenciye temalı görseller, çocuklar için yüz boyama ve resim çizme etkinliği, hediyeli yarışmalar ile Akdeniz Belediyesi iki gün süren festivalde konukları ağırladı. Kooperatifi üyesi kadınlar da açtıkları stantta el emeği göz nuru eserlerini hem sergiledi hem de satışa sundu. Narenciye temalı fotoğraf çekim panosu da kuran Akdeniz Belediyesi, palyaçolar, tahta bacaklar, eğlenceli müziklerle festivale renk kattı.

“Festival, narenciye ürünlerimizin tanıtımında büyük rol oynuyor”

Akdeniz Belediyesi olarak narenciye festivaline destek vermek ve katılıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Narenciyemiz, maalesef hak ettiği yerde değil. Bu anlamda narenciye ürünlerimizin hem yerel hem de uluslararası pazarda hak ettiği yerde olması için bu tür önemli etkinlikleri destekliyoruz. Festivalimizin hem kentimizin hem narenciyemizin yerel, ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.