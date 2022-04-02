Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, üniversite sınavına hazırlanan gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp ücretsiz kurs verdiği Metropol Gökdelen binasının 29’uncu katında hizmet veren Etüt Merkezinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Merkezin açılışında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bilabedel kiraladıkları merkezde, ilk olarak KPSS kursları verildiğini, bugün ise Halk Eğitim Merkezinden öğretmenlerin desteğiyle 155 öğrencinin üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti. Akdeniz’de, dezavantajlı ailelerin sayısının çok olduğunu dile getiren Gültak, “Kültür ve Milli Eğitim müdürlüklerimiz ile planlama yapıp, sonbaharda burada sabah, öğlen ve hafta sonu olmak üzere toplamda bin öğrencimizin hizmet alacağı bir eğitim merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

“Amacımız, Akdeniz’de kadınlar, gençler ve öğrencilerimize destek vermek ve onların geleceği için yatırım yapmaktır” diyen Gültak, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, değerli bakanlarımız ve milletvekillerimize, Akdeniz ve Mersin’e sağladıkları her türlü hizmet ve imkandan dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimize bu fırsatı mutlaka değerlendirmelerini öneriyorum”

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da kurumlar arası ilişki ve iletişimin önemine dikkat çekti, bu sayede Akdeniz ve Mersin’de önemli işler başarıldığını ifade etti. Yerel yönetimlerin eğitime katkısının da büyük önem taşıdığını kaydeden Pamuk; “Akdeniz Belediyesinin, ilçe eğitimine katkısı noktasında her alanda destek görüyoruz. Daha önce uzaktan eğitim programları gerçekleştirildi, çok önemli katkı sağlandı. İşte bugün de bu güzel ortamda yüz yüze eğitim veren bir eğitim merkezi öğrencilerimize kazandırılıyor. Öğrencilerimize, bu fırsatı mutlaka değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Katkılarından ötürü Akdeniz Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Geleceğin Türkiye’sini yönetecek gençler yetişecek”

Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise sözlerine, eğitim merkezini Akdenizli gençlere kazandırdığı için Başkan Gültak’a teşekkür ederek başladı. Eğitimin önemine dikkat çeken Özkan, “Öğrencilerimizin burada hiç sıkılmadan rahat bir şekilde ders çalışıp hedefledikleri üniversite ve bölümlerini kazanacaklarına, böylelikle geleceğin Türkiye’sini yöneteceklerine olan inancımız tamdır” dedi.

“Belediye Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da törende yaptığı konuşmada, Başkan Gültak’ın sosyal belediyecilikte büyük işler başardığını, hayata geçen TOKİ projelerinde de büyük mesafeler kat ettiğini vurgulayarak, “Akdeniz Belediyemiz 3’üncü yılını doldurdu. Bu nedenle Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Geçen 36 ay süresince, milletvekili ve bakanlarımızla, il ve ilçe teşkilatımız, kaymakamlığımız ve milli eğitim müdürlüğümüz ile beraber bir ekip halinde tecrübeli Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’ın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.